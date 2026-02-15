Asunción: Rampas de “adorno”, para no pagar multa

En el barrio San Cristóbal de Asunción, vecinos denuncian una ola de intimaciones por parte de la Municipalidad, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-HC), que, bajo amenaza de fuertes multas, obliga a los frentistas a construir rampas para personas con discapacidad en sus veredas.

Sin embargo, la Comuna no provee criterios técnicos, dejando a los ciudadanos a su suerte para adivinar cómo cumplir con la normativa.

La falta de guía oficial ha resultado en estructuras absurdas e inutilizables. En la esquina de Del Maestro y Raúl Carmona, una vecina construyó las rampas sobre el pasto.

Más rampas de “terror”

A pocas cuadras de ahí, en la intersección de las calles Andrade y Raúl Carmona, se observan rampas que desembocan directamente en muros de ladrillo o que son bloqueadas por carteles de señalización instalados por la propia Municipalidad.

Con aceras que en algunos tramos apenas alcanzan los 30 centímetros, el tránsito para una silla de ruedas es físicamente imposible, pues una de las ruedas quedaría fuera de la vereda.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron con burlas e indignación. La controversia se centra en la contradicción de una municipalidad que “aprieta” a sus contribuyentes por el estado de las veredas, mientras mantiene la infraestructura vial en condiciones deplorables.