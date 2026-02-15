Vertedero clandestino en Trinidad: vecinos denuncian abandono municipal

Los vecinos de la zona conocida como Cerrito, en el populoso barrio Trinidad de Asunción, ya no pueden respirar. Lo que antes era una esquina de tránsito común, hoy se convirtió en un cementerio de desperdicios y animales muertos que genera un ambiente insoportable para quienes viven y trabajan en los alrededores.

El paisaje es desolador: restos de comida, plásticos, escombros y, lo más alarmante, cadáveres de perros y gatos que son arrojados al sitio, provocando una proliferación masiva de moscas, alimañas y olores nauseabundos que se extienden por varias cuadras.

“Tragamos el olor mientras trabajamos”

Una vecina del lugar relató la odisea de convivir con la inmundicia:

“Nos preocupa demasiado porque acá estamos trabajando y tragamos todo el olor que viene de ahí. Hay de todo: perros, gatos, todo lo que muere tiran ahí. Es una situación desesperante”, lamentó.

La mujer también señaló que, a pesar de la cercanía de establecimientos industriales en la zona, no se toman medidas para mitigar el impacto ambiental y sanitario que afecta directamente a la calidad de vida de las familias.

Según el relato de los pobladores, la gestión de residuos en el barrio va de mal en peor. Antiguamente, un servicio de recolección privado (identificado por un camión rojo) proveía tambores para depositar la basura. Sin embargo, este servicio desapareció hace aproximadamente un mes.

“Llevaron los tambores y ya no los trajeron más. Cuando no se paga, se llevan todo, y ahora ya no colocaron nada”, explicó la denunciante, subrayando que desde entonces la acumulación de desechos se descontroló.

Al ser consultados sobre si realizaron reclamos a la Municipalidad de Asunción, la respuesta de los vecinos es de una frustración absoluta. Según denuncian, la excusa recurrente de las autoridades es la falta de logística.

Los vecinos de Trinidad exigen una intervención inmediata de la Dirección de Servicios Urbanos de la capital antes de que la situación derive en un brote de enfermedades transmitidas por vectores.