Familiares de pacientes también sufren la “sábana corta” de IPS

Familiares de pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) sufren las carencias del servicio tanto como los internados en los distintos centros médicos. En el Hospital Central, además de tener que instalarse precariamente en el piso, entre los asientos, para velar por sus seres queridos, denuncian que ni agua tienen.

“En el área de salud, es el síndrome de la sábana corta. Hoy, si compramos un medicamento, falta un insumo”, había reconocido el presidente del IPS, Jorge Brítez, en la conferencia de prensa brindada la semana pasada, en la cual, lejos de anunciar su renuncia, afirmaba que estaban realizando grandes cambios estructurales y pedía “tiempo y paciencia” a los asegurados.

Mientras, faltan medicamentos e insumos, que tienen que comprar los asegurados para poder someterse a cirugías o seguir tratamientos crónicos. Ni alcohol rectificado y cánulas nasales hay en stock, según denuncias.

Esas mismas carencias, la misma “sábana corta”, sufren los familiares de los pacientes que soportan todo tipo de padecimientos en los pasillos del Hospital Central, por ejemplo. Además de las denuncias verbales, videos mostrando la precariedad en que están los familiares, están recorriendo las redes sociales.

IPS: desde carencias en los pasillos, hasta falta de médicos

Jorge Brítez informó en la conferencia de prensa, el jueves, que desde el año pasado están invirtiendo millones de dólares en mejorar la infraestructura de este centro médico de referencia.

Pero la denuncia señala que en el Hospital Central, los familiares instalan en los pasillos, sobre pallets, al costado de asientos, precarios colchones y algunas pertenencias, para poder estar pendientes de los medicamentos e insumos que los médicos pidan para tratar a sus seres queridos. Los baños están en pésimas condiciones y en ocasiones ni tienen ni agua, afirman.

También faltan profesionales médicos. Los que hay, no dan abasto. Esta mañana, Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), advirtió de una renuncia masiva de especialistas en IPS por una “sobrecarga de pacientes”. Esto se podría replicar a nivel país, aseveró.