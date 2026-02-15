Fiesta de los Pueblos celebró los tesoros de Itapúa y plantea desarrollo de industria turística

La Fiesta de los Pueblos es un evento que invita a descubrir la riqueza del séptimo departamento a través de su producción, gastronomía, artesanía y cultura. Es organizado por la Gobernación de Itapúa, en el marco del proyecto “Tesoros Añua”, financiado por la Agencia de Cooperación del Japón (JICA).

Con los sabores inconfundibles de sus comidas más tradicionales, grupos musicales en vivo, artesanía, la exposición de productos y artículos, la quinta edición puso en vidriera lo mejor del departamento de Itapúa.

La celebración se desarrolló este viernes frente a la Réplica de la estación del Ferrocarril, ubicada sobre la Costanera República del Paraguay.

A través de esta actividad, miles de turistas que se encuentran en la región pudieron conocer los múltiples atractivos que hay en el departamento.

Tesoros de Itapúa

La exposición tuvo una dinámica lúdica para los visitantes, llamada el “Rally de los tesoros”, en la que a los participantes se les entregaba un mapa. Tras visitar los puestos, con cada tesoro conocido se les entregó un sello. Al completar al menos cinco de los nueve puestos, accedían a premios.

La gran fiesta contó con espacios dedicados a los tesoros del departamento, como la yerba mate, el legado Mbya Guaraní Jesuítico, la chipa, la miel y el arroz, además de Encarnación como capital departamental y la artesanía paraguaya.

El gobernador del departamento, Javier Pereira (Concertación), indicó la importancia de las riquezas y la cultura del departamento, que se proyecta en fortalecer la calidad de estas para que se pueda fortalecer la industria turística en torno a las mismas.