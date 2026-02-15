Nacionales
15 de febrero de 2026 - 14:12

Fiesta de los Pueblos celebró los tesoros de Itapúa y plantea desarrollo de industria turística

V Fiesta de los Pueblos en Encarnación
Itapúa cuenta con la Capital Nacional de la miel de abeja, que es Nueva Alborada. El producto es considerado uno de los tesoros de Itapúa, por resolución de la Junta Departamental.Sergio González

La celebración de la Quinta Fiesta de los Pueblos se desarrolló este viernes desde las 17:00, en la ciudad de Encarnación. El evento fue una invitación a vivir la experiencia de la rica cultura del departamento de Itapúa, que a través de sus tesoros busca potenciar la industria turística en torno a ellos.

Por Sergio González

La Fiesta de los Pueblos es un evento que invita a descubrir la riqueza del séptimo departamento a través de su producción, gastronomía, artesanía y cultura. Es organizado por la Gobernación de Itapúa, en el marco del proyecto “Tesoros Añua”, financiado por la Agencia de Cooperación del Japón (JICA).

Con los sabores inconfundibles de sus comidas más tradicionales, grupos musicales en vivo, artesanía, la exposición de productos y artículos, la quinta edición puso en vidriera lo mejor del departamento de Itapúa.

V Fiesta de los Pueblos en Encarnación
La V Fiesta de los Pueblos en Encarnación, contó con la gastronomía tradicional y de las colectividades.

La celebración se desarrolló este viernes frente a la Réplica de la estación del Ferrocarril, ubicada sobre la Costanera República del Paraguay.

A través de esta actividad, miles de turistas que se encuentran en la región pudieron conocer los múltiples atractivos que hay en el departamento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

V Fiesta de los Pueblos en Encarnación
La celebración contó con presentaciones artísticas de música tradicional y de las colectividades.

Lea más: Cierre del Carnaval Encarnaceno 2026 con lleno total del sambódromo

Tesoros de Itapúa

La exposición tuvo una dinámica lúdica para los visitantes, llamada el “Rally de los tesoros”, en la que a los participantes se les entregaba un mapa. Tras visitar los puestos, con cada tesoro conocido se les entregó un sello. Al completar al menos cinco de los nueve puestos, accedían a premios.

V Fiesta de los Pueblos en Encarnación
El gobernador del departamento, Javier Pereira (Concertación), indicó la importancia de las riquezas y la cultura del departamento.

La gran fiesta contó con espacios dedicados a los tesoros del departamento, como la yerba mate, el legado Mbya Guaraní Jesuítico, la chipa, la miel y el arroz, además de Encarnación como capital departamental y la artesanía paraguaya.

El gobernador del departamento, Javier Pereira (Concertación), indicó la importancia de las riquezas y la cultura del departamento, que se proyecta en fortalecer la calidad de estas para que se pueda fortalecer la industria turística en torno a las mismas.