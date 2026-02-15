Monseñor Ricardo Valenzuela llamó a ser instrumentos de paz y pidió mayor justicia social en Caacupé

En ese contexto, el prelado exhortó a los fieles a convertirse en “instrumentos de paz” en la vida cotidiana, promoviendo actitudes de reconciliación, diálogo y respeto en las familias, en los lugares de trabajo y en la comunidad. Señaló que la paz no se construye únicamente con discursos o buenas intenciones, sino mediante acciones concretas que reflejen el amor cristiano, como el perdón sincero, la paciencia ante los defectos ajenos y la disposición de ayudar a quienes lo necesitan. Indicó que muchas veces los conflictos surgen por la falta de comprensión, por palabras hirientes o por la incapacidad de reconocer errores, por lo que insistió en la necesidad de cultivar un corazón humilde y dispuesto a reconciliarse.

Asimismo, manifestó que cada persona puede ser generadora de paz desde su propio entorno, evitando la violencia verbal, las críticas destructivas y las divisiones, y apostando en cambio por el diálogo, la tolerancia y la búsqueda del bien común. Subrayó que cuando una persona logra vivir en paz interior también puede transmitir serenidad a quienes la rodean, contribuyendo así a una sociedad más fraterna. En ese sentido, recordó que el llamado a ser instrumentos de paz implica compromiso diario, tanto en el hogar como en el trabajo, en el estudio y en todos los espacios de convivencia social.

Durante su homilía, el prelado también reflexionó sobre el Evangelio del día, señalando que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud, invitando a vivir los mandamientos desde el corazón y no solo como normas externas. Explicó que la verdadera justicia cristiana debe superar el cumplimiento meramente formal, promoviendo actitudes auténticas de amor, perdón y reconciliación con el prójimo.

Advirtió que no solo las acciones violentas dañan a las personas, sino también las palabras, las ofensas y las habladurías, que pueden destruir la reputación y generar divisiones. Por ello, insistió en la necesidad de reconciliarse con los demás antes de presentarse ante Dios, recordando que la paz comienza en el corazón de cada persona y se refleja en la convivencia diaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Obispo de Caacupé advierte crisis familiar tras muertes de niños y denuncias de violencia

Conflictos

Monseñor también hizo referencia a la realidad social actual, señalando que muchas familias viven conflictos internos, distanciamientos y dificultades para perdonarse, por lo que animó a buscar caminos de diálogo y comprensión. “Necesitamos construir relaciones basadas en el amor y la fraternidad, tanto en la familia como en la comunidad”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó la celebración del Año Jubilar Franciscano, convocado con motivo de los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, e invitó a los fieles a seguir su ejemplo como testigos de paz, humildad y servicio. Indicó que este tiempo especial representa una oportunidad espiritual para fortalecer la fe y renovar el compromiso cristiano.

Finalmente, el obispo reiteró su llamado a convertirse en constructores de paz en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el trabajo, el estudio y la convivencia social, y pidió a las autoridades asumir su responsabilidad en la construcción de un país más justo. “La paz es un don de Dios que debemos pedir, pero también construir con nuestras acciones”, concluyó.

Lea más: Caacupé: Obispo advierte que la corrupción destruye la confianza y la vida digna en Paraguay