Video: el duro mensaje del padre de Tobías a los gobernantes

Tobías Ariel es un niño de 12 años que hasta hoy en día está con paradero desconocido luego de que un raudal lo arrastró el viernes último en San Lorenzo.

La zona en la que le raudal lo arrastró está con una obra parada, donde se colocaron tubos de desagüe, pero que no cuenta ni con señalización adecuada para evitar accidentes, debido a la dejadez de las mismas.

“No había ninguna medida de seguridad, es por eso que suceden este tipo de tragedias y van a seguir ocurriendo, porque hay gobernantes que no toman conciencia, porque ellos solamente se sientan en una oficina con aire y dirigen de ese punto lo que está sucediendo afuera. Y de esa manera no se trabaja. Un intendente, un gobernador, un presidente tiene que estar con el pueblo para el pueblo y no en una oficina encerrado y custodiado por miles de policías. Esto es una cosa criminal, de dejar un ducto de esta magnitud”, criticó.

Recordó que migró a otro país y hace aproximadamente 10 años volvió, encontrandose con el mismo lugar al que calificó como “catástrofico”, sin cambio alguno.

Junta convoca al intendente y a empresa

Para el martes a las 9:00 la Junta Municipal de San Lorenzo citó a Felipito Salomón, intendente del municipio y a representantes de la empresa para que den explicaciones sobre la obra y el motivo por el cual está paralizada, ya que la misma debía culminar en diciembre del 2025 y ni siquiera avanzó en un 50%.

El tramo fue adjudicado la empresa Pereira Talman, que es la responsable, por aproximadamente G. 8.000 millones, cuyo trabajo consiste en el entubamiento y la reparación de la capa de la de la capa asfáltica y la instalación del desagüe pluvial, según indicó el concejal Nicolás Verón, del Partido País Solidario.

“Existe un retraso importante, inclusive esta obra ya nació luego con un problema porque hubo una protesta dentro de la DNCP por la forma en la cual fue adjudicada y eso ya retrasó la obra en su inicio. Después de eso se volvieron a dar varios retrasos, inclusive hay prórrogas que nos hicieron llegar a la Junta Municipal. Yo mismo estuve en enero recorriendo esta zona y me pude percatar de que de repente había un tractor trabajando, un solo personal”, señaló.

Describió el lugar como una “trampa mortal” para cualquier persona que pase por ahí, ya que no cuenta con señalización, los tubos quedaron abiertos al aire libre, los mismos conectan todo el sistema pluvial de la ciudad,

“Tragedia que hoy día me tocó a mí vivirlo. Es doloroso. Nadie estará mi piel, ¿saben por qué?, porque es un dolor inmenso. Es una frustración inmensa. Que un pedazo mío esté muerto y el otro esté vivo para seguir luchando por los hermanos de Tobías y por la madre", lamentó César Suarez por su parte.