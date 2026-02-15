Búsqueda de Tobías culmina hoy sin resultados

Los equipos que realizaron un trabajo de rastrillaje por más de 48 horas en búsqueda de Tobías Ariel, niño de 12 años arrastrado por un raudal el viernes en San Lorenzo, culminaron la tarea por hoy, sin resultados.

Según el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, a la mañana trabajaron más de 210 personas, mientras que a la tarde, más de 220 participaron del rastrillaje.

Durante la tarde de hoy hallaron un quepis (gorra) verde que el niño llevaba puesto al momento de su desaparición en el arroyo Tayazuapé.

Eso movilizó a todos los equipos de búsqueda y rescate a la zona, donde removieron los elementos que estaban en el lugar para buscar al niño. La misma presenta condiciones que dificultan los trabajos e incluso impidió el acceso a una máquina para remover la tierra y basuras acumuladas.

“El ambiente es bien hostil, el terreno es bien hostil, que se presenta acá. Con todo eso intentamos meter ahí una maquinaria del Comando de Ingeniería, no pudo ser posible. Entraron los efectivos militares a recorrer en ese tubo inmenso que está ahí, pero todo fue en vano. Nosotros vamos a estar trabajando acá hasta que consigamos tener por lo menos indicios serios y contundentes de dónde puede estar la criatura”, dijo el ministro en conversación con los medios.

Búsqueda continuará en el lago Ypacaraí

Los trabajos continuarán mañana y de acuerdo a lo que estiman los rescatistas, dependiendo de la fuerza y velocidad del agua, esta pudo incluso llevar a Tobías Ariel hasta el lago Ypacaraí.

“Se peinó totalmente un trecho de aproximadamente seis kilómetros y medio. Otro grupo se concentró acá en el sector de los ductos. Por hoy levantamos la búsqueda. Mañana iremos a hacer una navegación en el lago Ypacaraí, ya en procura de descartar lo último que consideramos posible que es que el cuerpo haya llegado al lago. Pudo haber sido arrastrado hasta ese punto dependiendo de la velocidad del agua que fue muy fuerte”, explicó Roque González, comandante de Búsqueda y Rescate de los bomberos.