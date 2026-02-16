Caja fiscal: reunión con docentes será abierta, asegura “Beto” Ovelar

Para las 9:00 de este miércoles se espera una reunión entre los gremios de docentes y senadores en el Congreso para abordar la reforma de la caja fiscal. Según el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, el encuentro será abierto, ya que esta fue una exigencia de los educadores.

“Esa reunión va a ser abierta con los sectores docentes, a pedido; queríamos hacerlo de manera reservada, pero para no generar suspicacias”, detalló el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Asimismo, confirmó que también se prevé una reunión similar con los representantes de jubilados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el próximo lunes con el objetivo de encontrar “un mínimo consenso”.

Para este encuentro también se extiende la invitación al ministro del Interior, Enrique Riera, y de Defensa, Óscar González.

“Básicamente estamos llegando a acuerdos importantes”, alegó el cartista.

La convocatoria de este miércoles se da luego de que el cartismo retrocediera en su intención inicial de acelerar el tratamiento del proyecto en el Senado. La reforma, que ya cuenta con media sanción de Diputados, fue postergada hasta el 25 de marzo.

El aplazamiento se produjo en medio de grandes movilizaciones de docentes y otros sectores afectados, que cuestionan el contenido de la iniciativa y exigen mayor participación en su análisis.