Se confirma primer caso positivo de dengue en un bebé en San Juan Bautista

El jefe del sector uno del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), Agustín Caballero, confirmó el primer caso de dengue en la capital de Misiones, en un menor de 10 meses de edad.

“Tenemos reportado un caso positivo de dengue en la ciudad, específicamente en el barrio Yataí. Además, existen varios casos sospechosos en distintos barrios de la comunidad, lo que obliga a intensificar los trabajos desde el Senepa, principalmente las acciones de bloqueo”, indicó Caballero.

El caso positivo se registró en una criatura de 10 meses. Según los datos recabados, la familia no salió de la ciudad, por lo que correspondería a un caso autóctono.

“Es un caso autóctono porque la persona no viajó y se dio en un menor de edad que aún no cumple un año. También debemos informar a la ciudadanía que la mayor cantidad de casos se está dando en niños y adultos mayores, lo que resulta muy preocupante, ya que son los más sensibles”, agregó.

Finalmente, recordó a la ciudadanía que no se debe bajar la guardia ante este primer caso confirmado e instó a intensificar las medidas preventivas. Recomendó la limpieza constante de las viviendas para eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikunguña.