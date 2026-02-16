El ABC escolar regresa para fortalecer hábito de lectura, en una generación cada vez más digital

El ABC Escolar, la primera revista educativa del país regresa con todo este martes 17 de febrero, con nuevos y actualizados contenidos y regalos en las cuatro primeras ediciones del año.

La propuesta sale en coincidencia con el inicio de clases de la mayoría de los colegios privados, que se da en el transcurso de esta semana y a solo 7 días del comienzo del año lectivo 2026, en instituciones educativas públicas de todo el país, previsto para el lunes 23 de febrero.

Para este año lectivo, se amplían las opciones para el nivel Inicial (Jardín y Preescolar), donde los estudiantes podrán encontrar un “rincón de lectura”, con cuentos e interesantes textos para inspirar y hacer volar la imaginación de los más pequeños.

Los del nivel Inicial también tendrán un rincón de inglés con diccionario visual, rincón de guaraní con vocablos, versos, adivinanzas y poemas; un rincón de lenguaje, con actividades iniciales de aprestamiento para preparar a los niños a aprender lectoescritura.

El hábito

La revista educativa tendrá igualmente un rincón de arte, para el desarrollo de la expresión y comunicación a través de la música, pintura, danza; uno de Matemática, para el desarrollo de habilidades que ayuden a los niños a encontrar soluciones a los problemas de la vida diaria; un rincón de bienestar y otro de medio natural.

El material es elaborado por docentes y especialistas con amplia trayectoria en la educación, y puede utilizarse tanto en el aula como en el hogar, promoviendo la participación de las familias y fortaleciendo el hábito de la lectura en papel en una generación cada vez más digital.

Los docentes de todos los niveles y para estudiantes que se forman en educación, en sus páginas se ofrecen tres cursos de capacitación continua reconocidos por el MEC, que suman 900 horas reloj, que complementan el uso de la revista. Las capacitaciones son las siguientes: