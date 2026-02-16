Así iniciarán las clases el 23 de febrero

El 21 de septiembre, en la compañía Santa Cruz de Concepción, una tormenta devastó la institución educativa, Escuela Básica N° 1.776 y Colegio Nacional Padre Bernardino Alvarenga, ambos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Hoy, casi cinco meses después y con el calendario escolar encima, la realidad es desoladora, asegura la docente Catalina Galeano.

Según relatan los padres, técnicos de la Dirección de Infraestructura y representantes de la contratista “Corporación Lemuria S.A.” verificaron los daños, pero la ayuda no pasa de los papeles.

“Nos dieron un plazo de 15 a 22 días para iniciar los trabajos y esta semana se cumple el tiempo. Seguimos esperando respuestas mientras las clases están a la puerta”, lamenta Galeano.

Es lo que ocurre en decenas de instituciones educativas públicas, que recibirán así a los estudiantes para el inicio del año lectivo, el próximo lunes 23 de febrero.

En Asunción, obra jamás comenzó

En la Escuela Básica N° 225 Juan León Mallorquín, del barrio Carlos Antonio López de Asunción, siguen esperando el inicio de obras adjudicadas por la Municipalidad en noviembre del año pasado. La inversión será de G. 1.300 millones con recursos del Fonacide, adjudicados a la firma Alberto Sosa Lescano.

Todo un pabellón se encuentra en ruinas en esta institución. El sector debe ser demolido, para luego levantar nuevas aulas. Pero, hasta la fecha, ninguna pala se instaló en el local.

Pese al compromiso del MEC y de la Itaipú, que invierte US$ 4,5 millones en las reparaciones, en el Colegio Técnico Nacional arrancarán las clases de forma virtual, debido al excesivo lento avance de los trabajos, que según el último reporte de la binacional, estaban adelante recién en un 45%.

Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), afirmó que el MEC nunca pudo ponerse a la altura de las circunstancias, considerando las necesidades y las condiciones de las escuelas públicas.

Inversión es muy pobre, lamentan

Resquín recordó que la Unesco recomienda una inversión de 7% del PIB para el sector educativo en países en desarrollo como el Paraguay, que, sin embargo, no logra superar el 3,5%. El sindicalista afirmó que existe una “desidia” del Gobierno al no invertir en educación.

“Cuando nosotros hablamos de inversión, el ajuste salarial es una parte pequeña de todo lo que es necesario. No solo hay obras inconclusas o aulas que se caen, hay colegios con bachilleratos técnicos sin laboratorios, escuelas sin tecnología”, denunció.

La superpoblación es otro descuido del MEC, según insistió el gremialista, pues, hay salas de clase que tienen hasta a 50 alumnos por grado o curso.

“Está influyendo negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tenés que abrir más cursos, más aulas, esto se tiene que atender", aseguró.

Ministro promete kits escolares a tiempo

El MEC estableció nuevamente una fecha para entregar los kits escolares a todos los alumnos, a nivel nacional. El Día Nacional del kit escolar, como le llaman, será el lunes 27 de febrero.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, prometió en un vídeo lanzado en redes sociales, que “los útiles ya están en las escuelas” y que esta semana llegarán los últimos paquetes para centros educativos de Central y de Asunción.

En el 2025, la entrega de kits fue un fiasco. Luego de varios años, el MEC retrocedió en la distribución de los materiales, que en algunos centros educativos llegaron recién después de 4 a 5 meses de iniciadas las clases.