¿El feriado del 1 de marzo se traslada al lunes?

El segundo feriado del año 2026 es el del Día de los Héroes, que cae en el día domingo. Es uno de los tres feriados móvibles, es decir que pueden trasladarse a otro día de la semana por orden del Presidente.

Desde el departamento de Comunicación de la Presidencia, señalaron que hasta el momento aún no se ha definido nada. Es decir, por el momento, el feriado no se traslada.

No obstante, se señaló que es probable que esta semana se tengan novedades al respecto, por lo cual resta estar pendiente de las resoluciones presidenciales en los próxiomos días.

Los feriados de este año

Los siguientes feriados serán los de Semana Santa, en las fechas 2 y 3 de abril. Luego, se viene un finde largo gracias al feriado del Día del Trabajador.

Luego, los festejos patrios traerán un finde más largo, pues el 14 de mayo es jueves y el 15 cae viernes.

Este es el calendario de feriados completo: