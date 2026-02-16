En total 36 mujeres terminaron el periodo de Cimefor en el II Cuerpo de Ejercito en Misiones

En el Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en el distrito de San Juan Bautista, Misiones se llevó a cabo el acto de clausura del período del Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor), donde culminaron en total 36 mujeres y 17 masculinos.

De las 36 femeninas, 17 corresponden al primer año y 19 al segundo año, correspondientes a cabo aspirante y sargento aspirante.

Lea más: San Juan Bautista: 28 varones y, por segundo año, 18 mujeres iniciaron formación en el Cimefor

En ese sentido, el general de división Narciso López, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, destacó el interés de las femeninas en realizar el servicio militar y, además, el interés de los jóvenes en servir a la nación.

“Realmente es muy emotivo para mí ver a los familiares observando el progreso de sus hijos. Como institución, asumimos con responsabilidad el compromiso y la confianza que han depositado en nosotros, y lo demostramos día a día. Hoy volvemos a ofrecer lo mejor a sus hijos. Espero que este tiempo haya sido provechoso para todos y que nos ayude a comprendernos mejor y a construir una sociedad mejor”, señaló López.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las femeninas desarrollaron sus actividades académicas y físicas en la sede del Segundo Cuerpo de Ejército, mientras que los masculinos realizaron sus actividades en la sede de la Segunda División de Caballería.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lastimosamente tenemos que admitir que nuevamente las femeninas nos han ganado este año en la incorporación, pero yo creo que estamos progresando cada vez más. Estamos aumentando y dando ese entusiasmo que genera realmente ser parte no solamente de esta institución, que es la Fuerza Armada, sino también ser parte del desarrollo de este país”, concluyó el general de División, Narciso López.