Juicio a Erico Galeano por nexos con A Ultranza ingresa a etapa decisiva

El Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado integrado por Pablino Barreto (presidente), Inés Galarza y Juan Dávalos programó para el jueves 5 de febrero, desde las 8:00, la continuación del juicio oral y público al senador colorado Erico Galeano Segovia, por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco del caso A Ultranza Py.

Ese día se presentará un informe que fue solicitado por la defensa del legislador, ejercida por los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada, y declararán un testigo, propuesto por la defensa, y Erico Galeano, quien al inicio del presente juicio había adelantado que haría uso de su derecho a declarar en esta etapa conclusiva.

Asimismo, el Tribunal de Sentencia pidió a los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Deny Yoon Pak que preparen sus alegatos finales, ya que si da el tiempo, los presentarán en la mencionada audiencia.

En la audiencia de ayer la defensa presentó informes sobre vuelos realizados por distintos pilotos, entre ellos Fréderic Garcete, quien trasladó al supuesto capo narco Sebastián Marset (prófugo) y otros involucrados en A Ultranza, en la aeronave de Erico Galeano Segovia.

Acusación contra Erico Galeano en caso A Ultranza

Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta sostienen en la acusación que el senador cartista Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

En ese contexto, el ahora legislador acusado habría brindado apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los líderes del supuesto clan narco; es decir, Miguel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset, así como otros que también están acusados por el esquema criminal, puedan trasladarse dentro del país.

Asimismo, la fiscalía afirma que Erico Galeano, además de obtener los beneficios económicos a sabiendas de que provenían del esquema de tráfico de drogas, que fue desbaratado en la Operación A Ultranza, habría permitido que “Tío Rico” introduzca al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, en Cordillera.

En ese sentido, en fecha 14 de octubre del año 2020, Galeano vendió el inmueble a Hugo Manuel González Ramos, quien es sindicado como testaferro de Miguel Insfrán Galeano y continúa prófugo de la Justicia.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, sustentada en el juicio oral con la declaración de varios testigos y pruebas documentales, la transacción fue por la suma de US$ 1.000.000, que Erico recibió en efectivo y en el acto, teniendo que usar incluso un contador de billetes para el conteo del dinero cobrado.