Inicio de clases se definirá este miércoles, según OTEP-A

Según Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A), el arranque de las clases previsto para este lunes aún está sujeto a lo que se defina pasado mañana en el Congreso Nacional.

Para este miércoles se citó a los educadores para debatir en torno a la reforma de la caja fiscal y según anunció hoy el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, el encuentro será abierto.

Al respecto, Espínola precisó que ese día se pretende “trazar la hoja de ruta” en medio de un “listado de requerimientos” por parte de los profesores que buscan una mayor “claridad”.

Asimismo, aseguró que el proyecto que tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados, “nosotros ni por asomo lo aceptamos”.

Sin acuerdo sobre edad

Otro punto que acotó el gremialista es que hasta ahora no hay ningún acuerdo referente a la edad para la jubilación, ya que “en ningún momento hemos conversado sobre tal o cuál”, sino, netamente se habló sobre una posibilidad de aumentar años de servicio.

“Tocar la edad, ¿cuándo? En el proceso de transformación del sistema laboral y profesional del trabajador de la educación. (El inicio de clases) depende de lo que pase el miércoles y de la argumentación que vaya a darse", concluyó.

