La Colmena: Municipalidad declara asueto por duelo tras el fallecimiento de Félix Kanazawa

La disposición firmada por el intendente municipal, Sergio Galeano (ANR) establece la suspensión de actividades en el distrito como muestra de respeto y acompañamiento al dolor de la familia y de toda la comunidad colmenense, profundamente afectada por la pérdida del destacado profesional y educador.

Los investigadores identificaron el cadáver que encontraron el lunes en San Pedro del Paraná y confirmaron que se trata de Kanazawa Makino, quien, según informe policial, fue víctima de homicidio. La denuncia de la desaparición del expresidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) fue realizada por sus familiares el domingo pasado.

En los considerandos del documento oficial, la comuna expresa que no puede permanecer ajena al sufrimiento de la familia y del pueblo paraguayo ante la pérdida trágica y violenta de un ciudadano comprometido con su comunidad.

Asimismo, señala que el hecho debe invitar a la reflexión nacional sobre la necesidad de construir una sociedad democrática, soberana y fraterna, alejada de la violencia.

La resolución también dispone instar a todas las instituciones públicas y privadas del distrito al izamiento de banderas a media asta en señal de duelo. Igualmente, recomienda a las instituciones educativas generar espacios de reflexión sobre lo acontecido y sobre la situación actual del país, promoviendo el diálogo y los valores cívicos.

Trayectoria y legado

El intendente municipal Galeano señaló que el doctor ingeniero Kanazawa fue ampliamente reconocido por su vocación, disciplina y compromiso con la educación y el desarrollo. A lo largo de su carrera se destacó por la formación de generaciones de profesionales, dejando una huella significativa en el ámbito académico y en la comunidad.

Desde el ámbito municipal destacaron que su labor estuvo marcada por el amor al conocimiento, la humildad y el servicio permanente a la sociedad, además de su constante acompañamiento a las gestiones orientadas al desarrollo y bienestar del distrito.

Su legado académico y humano, señalaron autoridades locales, permanecerá vivo en la memoria de colegas, alumnos, amigos y familiares, como ejemplo de entrega al progreso y a la educación como motor de transformación social.