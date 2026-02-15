Allanamientos en Encarnación en el marco de la investigación del homicidio de Félix Kanazawa.

Una comitiva fiscal-policial encabezada por el fiscal Enrique Fornerón, en compañía del comisario Juan Pereira, de la Dirección Contra el Secuestro y el Terrorismo, y el comisario Javier Flores, de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles, realizó allanamientos en dos viviendas del barrio San Isidro de Encarnación.

Los procedimientos se realizaron en el marco de la investigación por el supuesto homicidio doloso de Félix Kanazawa (51), exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Las viviendas intervenidas pertenecerían a Óscar Darío Zacarías Maciel (35), uno de los detenidos en el marco de la investigación; y a Lourdes Llano López, quien sería la hermana del otro detenido en esta causa.

Los intervinientes realizarán peritajes en la vivienda de Llano, para determinar si se encuentran rastros de sangre, debido a que presuntamente, en ese lugar estuvo la camioneta del fallecido.

El cuerpo sin vida de Kanazawa fue hallado el lunes 9 de febrero, en una zona boscosa de la compañía Potrero Yvaté de San Pedro del Paraná, a 100 metros del Santuario La Ermita. Tenía una herida cortante en el cuello y no tenía las falanges en una de las manos, además de mostrar signos avanzados de descomposición.

Confirmaron identidad

Cuando fue hallado el cuerpo, no pudo ser identificado por el sistema informático AFIS de la Policía Nacional del Paraguay, por lo que fue declarado como desconocido. Posteriormente, ante la denuncia de la desaparición realizada el viernes 13 de febrero y la investigación realizada por Antisecuestros, se compararon las muestras de huellas tomadas del cuerpo con las de Kanazawa.

En la escena del hallazgo fue encontrada una correa tipo militar, según los informes policiales. El cuerpo fue exhumado la tarde de este domingo para ser trasladado hasta la morgue judicial en la capital del país, para ser sometido a la necropsia.

Por los indicios hallados, no descartan que Kanazawa pudo ser torturado para obtener información, debido a que se detectaron movimientos de las cuentas bancarias posteriores al fallecimiento del mismo.

En la vivienda allanada fue encontrada una frazada quemada, además de tres tijeras de peluquería y aguardan realizar pruebas de luz para hallar indicios de posible sangre. Según el seguimiento realizado por los investigadores, la camioneta del extitular de la Dinac estuvo en esa residencia.

Detenidos

El primer detenido sería Rubén Llano López, quien sería personal militar que cumple funciones en un destacamento militar de Alto Paraná y quien fue detenido la tarde de este domingo, en la 3ra División de Infantería de Ciudad del Este. Tiene el grado militar de sargento primero. Estaba comisionado al penal de máxima seguridad de Minga Guazú, en el perímetro de seguridad.

El otro sospechoso, Óscar Darío Zacarías Maciel (35), fue detenido ayer en la ciudad de Encarnación, y en su poder fue incautado el aparato celular que pertenecía a Félix Kanazawa.

Se presume que el rodado estaría abandonado en una zona boscosa de Itapúa Poty, y presumen que la víctima fue degollada en su interior.