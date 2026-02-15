Confirman homicidio de Félix Kanazawa tras identificar cuerpo hallado el lunes

El cuerpo que encontraton agentes de investigación criminal el lunes en San Pedro del Paraná es de Félix Kanazawa, expresidente de la Dinac, según confirmaron los investigadores. Kanazawa estaba desaparecido desde el domingo pasado, según denunció su hermano, Darío Kanazawa.

De acuerdo a la investigación policial, la causa ya fue caratulada como homicidio doloso e incluso ya fueron detenidos dos sospechosos.

Se trata de Remigio Llano López, quien sería personal militar que cumple funciones en un destacamento militar de Alto Paraná y quien fue detenido hace instantes. El otro sospechoso, Óscar Darío Zacarías Maciel (35), fue detenido ayer.

Los intervinientes encontraron el cuerpo en un camino vecinal denominado Potrero Yvaté, ubicado aproximadamente a 100 metros del santuario Hermitas, jurisdicción de la Comisaría 7 de San Pedro del Paraná.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Allanamientos en Saltos del Guairá y Puente Kyjhá por sicariatos contra policía y sojeros

La causa de muerte fue shock hipovolémico por herida cortante en el cuello, producida por un arma blanca, según el informe policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sospechosos de homicidio

Óscar Darío Zacarías Maciel, el primer sospechoso, fue detenido luego de que los agentes detectaron movimientos realizados desde las aplicaciones de las cuentas bancarias digitales de Kanazawa el martes, siendo que el cuerpo fue encontrado el lunes y los investigadores ya sospechaban que se trataba del extitular de la Dinac.

Remigio Llano López, nacido en el 2001, fue visto en imágenes de circuito cerrado saliendo de la casa de Kanazawa y habría vendido el teléfono a Zacarías, según datos preliminares.

Llano López es militar y tiene el grado de sargento primero. Estaba comisionado al penal de máxima seguridad de Minga Guazú, en el perímetro de seguridad.