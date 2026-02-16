Miguel Angel Cavallo: prisión para médico en proceso por lesión grave

La prisión preventiva del médico argentino Miguel Ángel Cavallo en el proceso por supuesta lesión grave fue decretada en una audiencia de imposición de medidas realizada hoy, en el proceso que afronta por lesión grave ,ante el juzgado penal de Garantías N°9, a cargo de Rolando Duarte.

Cavallo, quien se encuentra recluido en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú donde cumple condena de 16 años de cárcel por la muerte de su paciente Maylen Romero, participó de la audiencia a través de medios telemáticos.

En la ocasión, la defensa se allanó al pedido de prisión preventiva requerido por el Ministerio Público, teniendo en cuenta de que se encuentra recluido.

Peligro de fuga y de obstrucción a la investigación

“(...) se verifica que el imputado Miguel Ángel Cavallo es de nacionalidad argentina, lo cual le facilitaria abandonar el pais para sustraerse de la acción de la justicia. La pena que eventualmente podría imponérsele en relación al hecho punible imputado es considerada grave”, indicó el magistrado.

“Por otro lado, conforme surge de las constancias de autos, el mismo ha sido condenado con anterioridad en fecha 16/03/2023 por el hecho punible de homicidio doloso, también en el contexto del ejercicio de la medicina, lo que evidencia una conducta reiterada y un desapego a las normas legales, incrementando el riesgo de que el mismo intente sustraerse del accionar de la justicia, situación que hace suponer razonablemente que el mismo tendria un comportamiento renuente a los mandatos de la justicia”, agregó el juez Duarte, al argumentar la existencia del peligro de fuga.

Respecto al peligro de obstrucción a la investigación, el juez Duarte consideró que también se encuentra latente.

“Sobre este punto es preciso acentuar la etapa incipiente de la investigación y que, estando en libertad, el imputado podría influir sobre la víctima o sobre testigos del hecho para que se comporten de manera desleal, pudiendo ejercer un marcado predicamento en los mismos mediante actos persuasivos, alterando, ocultando o dificultando la obtención de informes y demás medios de prueba necesarios para el esclarecimiento del hecho y la determinación de la supuesta autoría del hoy imputado”, concluyó el magistrado.

Imputación por lesión grave

La imputación por lesión grave presentada contra Cavallo por el fiscal Giovanni Grisetti tiene su origen en un procedimiento quirúrgico estético realizado a una paciente en sus partes íntimas, el 9 de enero de 2021, en un consultorio que el galeno tenía en un edifico del barrio Villa Morra de Asunción.

Cavallo realizó la intervención sin la participación de otros auxiliares técnicos. Antes de iniciar la cirugía, Cavallo habría aplicado anestesia local, sin embargo, la paciente manifestó sentir mucho dolor en todo momento que duró la cirugía.

Pese a los lamentos de la mujer, Cavallo culminó la operación y autorizó a la misma ir a su casa, sin ningún tipo de indicación ni medicación. Debido a que la víctima sufrió hemorragias y los dolores persistieron, acudió al Instituto de Previsión Social de Luque, de donde fue derivada al Hospital Central en la capital, sitio donde fue intervenida y le realizaron una reconstrucción.

Condenas anteriores

Actualmente, Cavallo cumple una condena de 16 años de cárcel por la muerte de Maylen Romero Ledesma, joven de 22 años, bailarina y fisicoculturista, quien falleció el 30 de diciembre de 2020 durante una cirugía de implante mamario realizada en el Sanatorio Médicis de Asunción.

La paciente falleció por sobredosis de anestesia.

El Tribunal de Sentencia también impuso a Cavallo la prohibición del ejercer la medicina por un plazo de 10 años

Asimismo, el extranjero tiene una condena anterior de dos años de cárcel por declaración falsa, por realizar intervenciones quirúrgicas en un local no habilitado para ello, en el barrio Carmelitas de Asunción.