¿Buscás empleo?: MITIC abre vacantes para Project Managers en Tecnología y Comunicación

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) fue emitida una serie de convocatorias laborales que ofrecen condiciones salariales diseñadas para competir con el sector privado. En esta nota te contamos los detalles para la postulación, el salario y otros datos.

El rol de project manager (gerente de proyectos) es una de las piezas clave en la estructura actual del ministerio, por lo que los seleccionados tienen la responsabilidad de liderar proyectos estratégicos que forman parte de la agenda digital, un plan que busca conectar a todo el país y digitalizar los trámites gubernamentales, según indican.

Requisitos para postular

Formación académica : título universitario en áreas como Ingeniería en Informática, Análisis de Sistemas, Administración de Empresas o carreras afines. Se valora positivamente contar con certificaciones internacionales (como PMP o Scrum Master).

Experiencia : generalmente se requiere un mínimo de tres a cinco años en gestión de proyectos tecnológicos o coordinación de equipos multidisciplinarios.

Habilidades blandas : capacidad de liderazgo, resolución de conflictos, y una excelente comunicación orientada a resultados.

Documentación: contar con identidad electrónica (obligatoria para la postulación) y no poseer antecedentes penales ni judiciales.

Si bien la remuneración puede variar según la categoría del contrato (consultoría o presupuesto general), las vacantes para especialistas y gerentes de proyectos en el marco de programas financiados (como los del BID o PNUD) suelen ofrecer salarios que oscilan entre los G. 10.000.000 y G. 18.000.000 mensuales, dependiendo de la complejidad del cargo y la experiencia del candidato.

Lea más: Villate defiende avance de 5G a pesar de los reclamos a gestión de Conatel

Funciones principales

Planificación y seguimiento : definir cronogramas, asignar recursos y asegurar que los hitos de los proyectos de software o infraestructura se cumplan en tiempo y forma.

Articulación institucional : servir de enlace entre el MITIC y otras instituciones del Estado para la implementación de soluciones tecnológicas.

Gestión de calidad: supervisar que los productos entregables cumplan con los estándares técnicos y de seguridad exigidos por el ministerio.

¿Cómo postularse?

El proceso es 100% digital, eliminando la necesidad de presentar carpetas físicas en una primera etapa.

Ingresar al portal oficial : postulaciones.mitic.gov.py.

Acceder con la identidad electrónica .

Cargar el currículum vitae y los documentos respaldatorios (títulos, certificados, cédula).

Seleccionar la vacante de interés y confirmar la postulación.

Las convocatorias tienen fechas de cierre estrictas, por lo que se recomienda a los interesados revisar el portal de forma semanal para no perder las nuevas oportunidades que se habilitan mes a mes.