Para padres de Tobías, no estaba mal que su hijo trabajara en la calle, revela Codeni

María Inés Olmedo, directora de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente en San Lorenzo, comentó que en noviembre del 2025, en un abordaje casual en calle, encontró a Tobías Suárez, niño desaparecido luego de ser arrastrado por un raudal en San Lorenzo, trabajando en la calle por la noche.

“Acudiendo a un llamado para otra intervención yo encuentro a tres niños en medio de la calle a las 20:30, realizando venta callejera y entre ellos estaba el niño Tobías”, señaló.

Cuando les consultó que hacían en el lugar, les explicaron que estaban vendiendo empanadas por la zona de la comisaría primera de San Lorenzo desde la mañana.

“Les pregunto sus nombres, la de sus padres y el número de teléfono de estos. Posterior a eso me comunico con ellos para preguntarles sobre la situación de los niños. En eso mencionaron que no ven que sea malo que sus hijos salgan a realizar esa actividad”, recordó la directora de la Codeni.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Niño arrastrado por raudal: ¿cómo avanza la investigación de la Fiscalía?

En ese momento se le hace la advertencia correspondiente sobre que eso se puede tratar como una explotación infantil. “Además, se puede calificar como exposición al peligro el hecho que los niños estén trabajando por la calle”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para finalizar, aclaró que la Codeni es una instancia administrativa, pero que enviarán todos los antencedentes.

Por el momento, no imputará al padre del niño

El fiscal de la causa, Éver García, enfatizó que, por el momento, no tiene intención de abrir un proceso penal contra el padre del niño desaparecido.

Sin embargo, comentó que existen elementos que señalan la posibilidad de que haya habido violación del deber del cuidado en el entorno familiar del menor, entre ellos denuncias realizadas a la línea telefónica de Fono Ayuda (147) del Ministerio de la Niñez y Adolescencia luego de la desaparición de Tobías.