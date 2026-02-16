Muerte de niño en raudal: ¿Cómo avanza la investigación de la Fiscalía?

Continúa, hasta ahora sin éxito, la búsqueda de un niño de 12 años que desapareció el pasado viernes, en horas de la mañana en la zona de Reducto, en la ciudad de San Lorenzo, presumiblemente luego de haber sido arrastrado por un raudal durante una intensa lluvia que cayó sobre la zona esa mañana.

La presunción de las autoridades es que el niño, de nombre Tobías, fue arrastrado por un raudal producido por las fuertes lluvias de la semana pasada y habría caído al cauce del arroyo Tayazuapé.

Lea más: Hallan restos de la remera de Tobías en desagüe y se reaviva la esperanza de encontrar el cuerpo

Si bien los rescatistas que trabajan desde el viernes en la búsqueda han encontrado objetos presumiblemente pertenecientes al niño, como un gorro y fragmentos de una camiseta, el menor sigue con ubicación desconocida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fiscalía solicitó informe sobre obra en arroyo

En paralelo a las tareas de búsqueda, el Ministerio Público, representado por el fiscal Éver García, está recabando información para determinar eventuales responsabilidades penales en torno al caso, por el momento centrándose en la Municipalidad de San Lorenzo y la empresa responsable de una obra de construcción de un sistema de encauzamiento de agua de lluvia al arroyo Tayazuapé.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La hipótesis de los investigadores es que el raudal que atrapó al niño lo llevó hasta un túnel de esa obra de construcción y, a través de esa estructura, al arroyo.

Lea más: Búsqueda de Tobías culminó sin resultados el domingo

“Nuestra función principal es la de levantar evidencias de posibles hechos punibles, ver si hay algún tipo de responsabilidad penal”, dijo el fiscal García en comunicación con ABC Cardinal.

Señaló que, si bien hay indicios y elementos que podrían indicar que la obra de construcción no estaba debidamente señalizada, aún deben realizarse diligencias para confirmarlo o descartarlo.

Con ese fin, la Fiscalía solicitó a la Municipalidad de San Lorenzo informes sobre la obra en cuestión, incluyendo detalles del pliego de bases y condiciones, la empresa contratista y las personas responsables de la obra.

Por el momento, no imputará a padre del niño

El fiscal enfatizó que, por el momento, no tiene intención de abrir un proceso penal contra el padre del niño desaparecido.

Sin embargo, comentó que existen elementos que señalan la posibilidad de que haya habido violación del deber del cuidado en el entorno familiar del menor, entre ellos denuncias realizadas a la línea telefónica de Fono Ayuda (147) del Ministerio de la Niñez y Adolescencia luego de la desaparición de Tobías.

Video: El duro mensaje del padre de Tobías a los gobernantes

Además, la Fiscalía cuenta con un informe de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de la Municipalidad de San Lorenzo que señala que previamente se tomó intervención ante la situación de “vulnerabilidad” del niño desaparecido y sus hermanos.