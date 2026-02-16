Video: niño al mando de una moto resulta gravemente herido tras chocar contra un automóvil

El hecho ocurrió alrededor de las 08:31 del lunes en el kilómetro 101 de la Ruta PY13 que cruza por esta localidad.

El percance involucró a un automóvil Toyota, color plateado, chapa OBY-619, guiado por Leonor Ojeda (55) domiciliado en este distrito, y a una motocicleta de la marca Taiga, color azul y negro, sin chapa, que estaba al mando de un niño de 13 años quien resultó gravemente herido.

El adolescente llevó la peor parte y sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue asistido en el lugar por bomberos voluntarios de Vaquería, quienes lo trasladaron primeramente al Hospital Distrital de Yhú y posteriormente al Hospital Regional de Coronel Oviedo, donde quedó internado para una atención más especializada.

Según el reporte, las condiciones climáticas eran buenas, con tiempo soleado, y la ruta se encontraba en buen estado, con señalización vertical y horizontal adecuada y sin presencia de baches, en una zona de curva leve.

De manera preliminar, se presume que el accidente habría sido causado por imprudencia del conductor de la motocicleta. De igual forma, todo el hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, cuyo material será analizado por la departamento de criminalística de la Policía Nacional.

No se practicó la prueba de alcotest a los involucrados, debido a que ambos ya no se encontraban en el sitio al momento de la intervención policial.