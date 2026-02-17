Denuncian que colegio privado incumple fallo judicial y no brinda informe sobre nuevo director

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Internacional (Apaci), denunció que tras meses de pedidos de informes sobre los antecedentes educativos del nuevo director nombrado en el centro educativo, Marcos Mareco Lird, la junta directiva sigue incumpliendo estos pedidos.

Las familias habían presentado un amparo judicial, ante la negativa del colegio a informar sobre el proceso de selección del director general. Pese a que la Justicia falló a favor de los padres recientemente, los directivos siguen sin cumplir con esta solicitud, expresaron.

Siempre según los reclamos, Mareco Lird no participó de un concurso realizado por el Internacional para seleccionar al nuevo en el cargo, y, aún así, decidieron nombrarlo.

“La Asociación ha realizado manifestaciones pacíficas, exigiendo transparencia y apertura de diálogo con los responsables de dicha designación ilegítima, realizada por parte de la Junta Directiva”, apuntaron.

Siguen protestas

Miembros de la Apaci, estudiantes y ex alumnos de la tradicional institución educativa de Asunción, realizaron una nueva protesta esta tarde frente al Internacional.

Estas manifestaciones se realizan desde hace dos semanas, incluyendo marchas llegando hasta la avenida Mariscal López, en las inmediaciones del centro educativo.

Las clases en el Inter comienzan este lunes 23 de febrero, como marca el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) también para escuelas públicas.