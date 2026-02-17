Cuatro días sin Tobías: Felipe Salomón asegura que obras están “en tiempo y forma”

Ya son cuatro los días en que más de 200 vecinos, policías, militares y bomberos buscan intensamente a Tobías Ariel Suárez, niño de 12 años arrastrado por un raudal el viernes, en la zona del barrio Santa Cruz de San Lorenzo, más conocido como Tayazuapé.

En la zona, existen obras expuestas que quedaron a medias y sin señalización, que según el pliego de bases y condiciones (PBC) del contrato con la municipalidad, debían terminarse el 12 de noviembre de 2025; sin embargo, se presentaron siete prórrogas por supuestas lluvias, lo que generó un retraso de 156 días.

La Junta Municipal convocó este martes a una sesión y al intendente, Felipe Salomón, a fin de que dé explicaciones al pleno sobre el retraso y abandono de las obras. El titular del ejecutivo municipal aseguró que “está el proceso en tiempo y en forma, con todas las documentaciones pertinentes”, así como también se puso a disposición de la Fiscalía, que investiga la causa.

La municipalidad destina actualmente G. 17.563.307.325 a la obra de drenaje pluvial y proyecto vial en los barrios San Francisco, Santa María, Santo Tomás y Santa Cruz. La empresa responsable es la Constructora Pereira Thalmann SRL.

Concejal denunció negligencia

El concejal del Partido País Solidario (PPS), Nicolás Verón, sostuvo que si la obra estaba terminada, Tobías no iba a ser arrastrado por el raudal. Denunció que si bien el ejecutivo justifica con prórrogas el atraso, documentos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dicen que eso no establece una aprobación de las prórrogas.

“Para mí es realmente demasiado grave, hay una negligencia por parte de los contratistas y el ejecutivo municipal ha sido muy complaciente con esta empresa. 156 días en total es lo que se retrasó la obra, hay siete prórrogas por lluvia, que yo recuerde, el año pasado ni este año sufrimos tantas lluvias, es más, creo que este año, esta última fue la más fuerte y hablamos de medio año de atraso por culpa de prórrogas”, insistió.

De acuerdo a lo que dijo el intendente de San Lorenzo, la Fiscalía ya cuenta con todos los documentos de las prórrogas, por lo que ahora queda en manos de la justicia determinar si las mismas corresponden y están debidamente justificadas, en caso de que no, sería responsabilidad directa de los fiscalizadores, el intendente y responsables del ejecutivo municipal.

Una de las condiciones que establece el PBC es la señalización en toda la obra, lo que contradice lo que explicó uno de los fiscalizadores de la obra durante la sesión de la junta, quien admitió que retiraban la señalización a la noche. Además, contaban solo con siete carteles para casi 600 metros de extensión del desagüe, con zanjas de 8 metros de ancho y de 5 metros de profundidad.

“Admitieron acá la falta de una buena planificación. Reventaron la calle, levantaron todo el empedrado para después dejar así y ellos admitieron que cambiaron el proyecto. Iniciaron en la punta de Teniente Molas, la calle Primero de Mayo, bajaron el nivel de la calle, sacaron todo el empedrado, dejaron piedras sueltas y después se dieron cuenta de que había sido ese no era el proyecto, para mí es una negligencia”, señaló el concejal Verón.

Incumplimientos en el PBC

Otro de los puntos que cuestionó el concejal durante la sesión es que en el punto 7 del PBC se establece que el contratista deberá conducir el trabajo en forma tal que cause la menor interrupción posible al tránsito y deberá construir pasarelas en lugares adecuados para el paso de peatones.

“Al costado de esta calle existe una escuela donde todos los días deben ir niños y no se puso ni una sola pasarela, ni siquiera provisoriamente, para poder asegurar que ese paso sea seguro. Destruyeron la calle, empeoraron la situación y dejaron así, todo por la falta de una buena planificación”, concluyó el edil de San Lorenzo.