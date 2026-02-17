Lo que se sabe de Óscar Stark, internado tras grave accidente

Este martes, el entorno cercano de Óscar Stark, presidente de Copaco, brindó una actualización sobre su estado de salud tras el grave accidente de tránsito que protagonizó recientemente mientras se desplazaba en su motocicleta por la capital.

Según los últimos reportes médicos, Stark “amaneció bien” y muestra una evolución positiva dentro de los parámetros esperados por los especialistas que lo asisten. A pesar de esta leve mejoría, el alto funcionario permanece con pronóstico reservado.

Fuentes allegadas confirmaron que Stark aún no recuperó la consciencia tras el fuerte impacto. Los esfuerzos médicos se centran actualmente en monitorear su respuesta neurológica y asegurar sus signos vitales.

El principal obstáculo para su tratamiento inmediato son las múltiples fracturas que sufrió en el percance.

Una vez que el paciente se encuentre fuera de peligro inmediato y con parámetros estables, será sometido a una serie de cirugías para tratar las lesiones.

Encargado de despacho

Hasta el momento, la institución no emitió un comunicado oficial sobre quién asumirá las funciones de despacho mientras dure la recuperación de su presidente, aunque se espera que el Directorio se pronuncie en las próximas horas.