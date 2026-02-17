Renuncia masiva de médicos especialistas de IPS: esto alerta el sindicato

La secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Dra. Rossana González, confirmó que en los últimos meses más de una veintena de profesionales médicos, todos ellos especialistas, renunciaron al Instituto de Previsión Social (IPS). Se habla de doctores que prestaban servicio en hospitales, no solo de Asunción y el Área Metropolitana, sino en centros médicos de cabecera en el interior del país.

González indicó que entre los especialistas que dejaron de prestar servicio en IPS hay coloproctólogos, infectólogos, cirujanos pediátricos, gastroenterólogos, así como fisiatras y psiquiatras, entre otros. Esta situación genera —además de una sobrecarga laboral para los profesionales que quedan— que los asegurados tarden más en conseguir consultas con cada especialista que necesitan.

“Los asegurados, cuando se van y quieren consultar con su reumatólogo, con su dermatólogo, con el gastroenterólogo, no están más en el instituto y renunciaron”, relató González.

¿Qué motiva la renuncia masiva de los médicos?

La Dra. Rossana González explicó que la principal razón de la renuncia de los profesionales es la mala condición en que deben desarrollar sus actividades, además de la poca remuneración por largas jornadas de trabajo. “Se está pagando tres millones ochocientos mil guaraníes por guardias de 24 horas (…) y estuvieron trabajando por ese salario, pero se suman también las condiciones laborales”, indicó la representante sindical.

Como ejemplo, citó el caso del IPS de Alto Paraná, de donde fueron retirados varios equipos de alto valor para llevarlos al Hospital Ingavi, dejando a los médicos sin la posibilidad de hacer estudios a sus pacientes. “Están desvistiendo un santo para vestir otro”, criticó.

González instó a las autoridades a analizar la situación y mejorar las condiciones laborales para los profesionales de blanco, que en este contexto se están decantando por el sector privado. Asimismo, apeló al cumplimiento de la Ley 7137/2023, que establece la carga horaria de 12 horas semanales para todos los profesionales médicos. “Esto no se trata de dinero, esto se trata de condiciones dignas de trabajo”, dijo la sindicalista.