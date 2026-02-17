San Lorenzo: con velas encendidas, un centenar de personas oró por Tobías

Con velas encendidas, cánticos cristianos y sentidas plegarias, los presentes clamaron por la pronta aparición del cuerpo del pequeño Tobías Suárez y elevaron oraciones por la fortaleza de su familia, que atraviesa horas de profunda angustia y dolor.

Un centenar de personas llegó hasta la calle Panchito López del barrio Tayuasapé de San Lorenzo, escenario de la intensa búsqueda que se mantuvo hasta esta tarde para elevar una oración por el niño.

Lea más: Video: hallan la remera que Tobías vestía cuando lo arrastró el raudal

Siguen los trabajos de búsqueda

El menor se encuentra desaparecido desde el viernes 13 de febrero, luego de ser arrastrado por un raudal y succionado por una de las bocas de desagüe pluvial, que se encuentra en la calle Primero de Marzo. Desde entonces, se realizó una intensa búsqueda, y la concentración se centró en la calle Panchito López, lugar que se convirtió en punto de concentración de familiares, vecinos y equipos que participan de los rastrillajes.

Durante la noche, vecinos de la zona y personas que acudieron acompañadas de sus familiares, entre ellos niños, jóvenes y adultos, se concentraron nuevamente en el sitio donde se creía que estaba el cuerpo. Allí rezaron en círculo, alzaron las velas encendidas en alto “para mostrar la luz al niño” y entonaron músicas cristianas en un ambiente cargado de emoción y solidaridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los presentes pidieron por la pronta aparición del cuerpo del menor y por consuelo para la familia, que atraviesa días de angustia e incertidumbre. “Es lo único que nos queda. No podemos hacer más nada. No estamos acá para juzgar a nadie, solo queremos que se le encuentre a Tobías para poder terminar con el dolor de la familia, que también nos afecta a nosotros”, expresó una de las pobladoras que participó de la jornada de oración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sitio continúa siendo un punto de encuentro marcado por la esperanza y el dolor compartido, mientras la comunidad acompaña a la familia en medio de una búsqueda que mantiene en vilo a todo el barrio. Los presentes acordaron que volverían al lugar para orar nuevamente por la búsqueda del niño.