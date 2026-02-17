Nacionales
17 de febrero de 2026 - 17:15

Video: hallan la remera que Tobías vestía cuando lo arrastró el raudal

Los equipos de búsqueda y rescate que trabajan en encontrar a Tobías Ariel Suárez, el niño de 12 años arrastrado por un raudal en San Lorenzo el pasado viernes, encontraron la remera con la que estaba vestido el día de su desaparición.

Por ABC Color

El general Esteban Rodríguez, comandante del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército (CIMEE), confirmó el hallazgo de la remera de Tobías Ariel Suárez, niño de 12 años desaparecido tras ser arrastrado por un raudal en San Lorenzo el viernes.

Agregó que los padres identificaron la remera, ya que la madre confirmó que es la misma que planchó el día de la desaparición para vestir a su hijo. También la compararon con una remera de Tobías del mismo talle, teniendo semejanzas en cuanto al tamaño.

La remera verde era la que vestía Tobías Suárez el día en que fue arrastrado por el raudal. Al lado está otra de sus prendas, para confirmar la talla.

La prenda se encontró a 400 metros de la salida del alcantarillado, en un canal abierto, un curso de agua que desemboca en el arroyo Tayazuapé.

Sobre si el hallazgo de la misma y las condiciones en las que la encontraron podrían dar esperanzas de que el niño siga con vida, prefirió no responder y sostuvo que continuarán con la búsqueda.

