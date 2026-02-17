Video: hallan la remera que Tobías vestía cuando lo arrastró el raudal

El general Esteban Rodríguez, comandante del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército (CIMEE), confirmó el hallazgo de la remera de Tobías Ariel Suárez, niño de 12 años desaparecido tras ser arrastrado por un raudal en San Lorenzo el viernes.

Agregó que los padres identificaron la remera, ya que la madre confirmó que es la misma que planchó el día de la desaparición para vestir a su hijo. También la compararon con una remera de Tobías del mismo talle, teniendo semejanzas en cuanto al tamaño.

La prenda se encontró a 400 metros de la salida del alcantarillado, en un canal abierto, un curso de agua que desemboca en el arroyo Tayazuapé.

Lea más: Para padres de Tobías, no estaba mal que su hijo trabajara en la calle, revela Codeni

Sobre si el hallazgo de la misma y las condiciones en las que la encontraron podrían dar esperanzas de que el niño siga con vida, prefirió no responder y sostuvo que continuarán con la búsqueda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy