Tras denuncia, aparecen obreros de la Municipalidad de Asunción en Santo Domingo

La zona del barrio Santo Domingo de Asunción se encuentra en una situación catastrófica por las obras de desagüe pluvial que quedaron abandonadas por el municipio. El proyecto fue prometido por el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) con los bonos G8, pero desvió el dinero.

Ante esto, los vecinos decidieron recurrir a acciones judiciales a fin de que las autoridades tomen las medidas para que las obras finalicen o, al menos, mejoren las condiciones para que puedan transitar sin obstáculos en la zona.

Diego Lansac, abogado representante de los vecinos, explicó que intimarán mediante una nota a la Municipalidad de Asunción para que inicie los trabajos de finalización de las obras de instalación de desagüe pluvial en un plazo de 72 horas, el cual, en caso de no cumplirse, presentarán un amparo constitucional ante la corte.

“Ustedes verán que ya casi no existe vereda y hay daño estructural. En primera instancia, vamos a presentar una nota a la Municipalidad de Asunción, intimándole o solicitando un plazo de 72 horas para que empiece la finalización de la obra y, una vez transcurrido ese plazo, vamos a presentar un amparo constitucional donde vamos a solicitar como medida cautelar y el amparo mismo la finalización de la obra”, explicó.

Barrio Santo Domingo sin veredas

Los vecinos viven en una situación totalmente indigna, ya que hoy casi no tienen veredas, no pueden acceder con sus vehículos a su barrio o a sus viviendas, el agua que corre tiene un olor importante, situación que ya se alargó en demasía, según la denuncia realizada.

La respuesta extraoficial que manejan los afectados es que las obras están paralizadas porque el municipio no cuenta con los recursos económicos y financieros para pagar por la finalización de los trabajos, pero ese ya no es problema de los vecinos, sostuvo Lansac.

“Todos los vecinos están al día con su pago de impuesto inmobiliario, tasas especiales, entonces vemos que es una situación que realmente es de no creer y supera cualquier cuento de terror”, lamentó.

De acuerdo a la información que manejan, la obra debía terminar a los 6 meses de su inicio, mientras que las obras complementarias tenían otros 6 meses más de plazo, pero la misma ya cumplió un año y ni siquiera está cerca de finalizar.

El representante de los vecinos destacó que si bien hoy aparecieron varios trabajadores para continuar con las obras, la escena es extraordinaria, ya que hace meses no aparece nadie para trabajar en la obra.

“Sobre la calle Juan 23 está la otra parte que tiene un puentecito, o sea, no sé si estamos esperando que ocurra lo mismo que en San Lorenzo o en barrio San Pablo, de que desaparezca un nene para poder ponernos las pilas”, criticó a las autoridades de Asunción.