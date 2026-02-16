Santo Domingo: recurrirán a la Justicia para que Bello termine inconclusa obra de Nenecho

Vecinos de Asunción preparan una acción legal para exigir que el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), concluya la obra del desagüe de Santo Domingo. El proyecto, prometido por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), está paralizado desde hace meses, dicen.

El abogado de los afectados, Diego Lansac, señaló que las demoras son excesivas y violan los plazos establecidos en el cronograma de trabajo, dejando a la zona en un caos total. Los obreros y la maquinaria desaparecieron del lugar, dejando las tareas de construcción estancadas. Según Lansac, hoy no existe movimiento de personal municipal que garantice la continuidad de la obra pluvial.

Este proyecto debía financiarse con los bonos G8 (2022), pero el dinero fue desviado para el pago de salarios. Aunque la palada inicial se realizó en marzo de 2025, la ejecución apenas alcanzó un porcentaje mínimo. A fines del año pasado, Antoliano Benítez, director de Obras Municipales había reportado un 20% de cumplimiento.

Para los vecinos, el actual intendente tampoco da muestras de voluntad política para terminar esta obra. Desde su Gabinete confirmaron que los fondos de los bonos ya no existen y deben buscar recursos propios. Los pobladores se sienten desamparados ante una gestión que no ofrece soluciones concretas a este grave problema.

Riesgo de muerte

Lansac, representante legal de los vecinos, dijo que el proyecto ya provocó un deterioro a las viviendas vecinas. “Con cada lluvia el agujero se hace más grande, porque la calle está abierta y ya tocó la parte estructural de las veredas y está tocando la parte estructural de las de las murallas”, dijo.

Agregó que, como paso previo, presentarán una nota a la Municipalidad otorgando un plazo de 72 horas para obtener una respuesta. Cumplido ese plazo, presentarán un amparo constitucional solicitando, como medida cautelar, la finalización de la obra. Por tratarse de una garantía constitucional, el amparo podrá ser presentado ante cualquier juzgado.

Lansac calificó la situación de los vecinos como “desesperante”, remarcando que los frentistas llevan casi un año sin poder ingresar sus vehículos a sus hogares debido a la calle abierta.

Insistió en que los propietarios temen un desmoronamiento inminente de sus viviendas debido a la inestabilidad del terreno removido. El riesgo de derrumbe es una realidad palpable que amenaza el patrimonio de años de esfuerzo, aseveró.

La obra

Rodríguez había adjudicado el proyecto al Consorcio Pluvial Santos (Chaves Construcciones y Covipa), representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total es de G. 72.389 millones, un anticipo de G. 14.030 millones y un plazo de un año que se cumple a fines de marzo. De las ocho cuencas que Rodríguez prometió con los bonos G8 (2022), de G. 360.000 millones, apenas empezó 4 y no terminó ninguna.

Carlos Pereira, interventor de su gestión, reportó en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, el exintendente desvió G. 512.000 millones de esos fondos que eran para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios. Además, reportó un sobrecosto de US$ 8 millones en esas obras iniciadas.

Rodríguez renunció en agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación del informe final de la intervención a su gestión. Sobre su administración pesan al menos 8 causas penales. En una de ellas, conocida como “detergentes de oro”, Nenecho está acusado por lesión de confianza y asociación criminal.