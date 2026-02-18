Buscan a familiares de peatón que murió tras ser embestido por una moto frente a la UNA

La agente fiscal Mirtha Rivas, de la Fiscalía de San Lorenzo, solicitó la colaboración de la ciudadanía mediante un comunicado público para localizar a los familiares de Héctor Medina, de 73 años de edad, quien falleció tras ser embestido por un motociclista.

El accidente de tránsito ocurrió esta mañana, en la avenida Mariscal López, casi 14 de Mayo de San Lorenzo, frente al campus de la UNA. El conductor de la moto fue identificado como Juan Carlos Villasboa Almada, de 48 años, quien tuvo heridas leves tras impactar al peatón.

El cuerpo de la víctima fatal fue trasladado a la Morgue Judicial, donde permanece a la espera de ser entregado a sus familiares para los trámites legales correspondientes.

Se insta a cualquier persona que pueda aportar información sobre familiares o allegados del mencionado ciudadano a comunicarse, a la brevedad posible, al número telefónico 0981 571 251 o a acudir a la sede fiscal correspondiente, a fin de realizar los procedimientos pertinentes.

Accidente fatal de tránsito

El accidente se registró poco después de las 06:00, en la intersección de la avenida Mariscal López y 14 de Mayo, en la ciudad de San Lorenzo.

Según la Policía, la motocicleta iba por la avenida Mariscal López con dirección al microcentro, al llegar al acceso a la Ciclovía Municipal, la víctima pasó al asfalto para cruzar la calle.

Bomberos intervinientes indicaron que el conductor ya no pudo evitar el impacto, embistió al peatón y lo arrastró varios metros, lo que le causó la muerte.

La fiscala del caso caratuló el caso como presunto hecho de homicidio culposo en accidente de tránsito.