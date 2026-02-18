Peatón muere tras ser embestido por motociclista frente a la UNA

Un hombre de 73 años murió tras ser atropellado por un motociclista sobre la avenida Mariscal López, en la zona del campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en San Lorenzo.

El accidente se registró poco después de las 06:00, en la intersección de la avenida Mariscal López y 14 de Mayo, en la ciudad de San Lorenzo.

Según las averiguaciones realizadas por la Policía, la motocicleta circulaba por la avenida Mariscal López en dirección al microcentro cuando, al llegar al acceso a la Ciclovía Municipal, la víctima le salió al paso.

Bomberos intervinientes indicaron que, de forma preliminar, el conductor ya no pudo evitar el impacto, embistió al peatón y lo arrastró varios metros, lo que le causó la muerte.

Motociclista, con leves lesiones

La víctima fue identificada como Héctor Medina, mientras que el motociclista es Juan Carlos Villasboa Almada (48), quien sufrió lesiones.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor del biciclo recibió asistencia médica tras el choque.