Caso Tobías: trasladan cuerpo hallado en arroyo a la Morgue Judicial

La Fiscalía dispuso, en la tarde de este miércoles, que se realice el levantamiento del cuerpo hallado en el arroyo Tayuasapé, correspondiente al barrio San Blas de San Lorenzo, para que luego sea trasladado hasta la Morgue Judicial, para autopsia correspondiente.

Se aguarda la identificación del cuerpo para saber si se trata de Tobías Ariel Suárez, niño de 12 años, quien está siendo buscado desde hace seis días, luego de haber sido arrastrado por un raudal en la zona comprendida entre los barrios Reducto y Tayazuapé de San Lorenzo.

Hasta el lugar llegaron el ministro de Defensa, Óscar González, funcionarios del Ministerio Público y de la Morgue Judicial, además los bomberos y militares que trabajan en la zona.

El inicio de la autopsia está marcada para las 16:00 de este miércoles.

Los familiares de Tobías se retiraron del lugar, por lo que se presume que se instalarán en la Morgue, a la espera de los resultados de la autopsia.

Los bomberos voluntarios y funcionarios de la Morgue Judicial fueron los encargados de retirar el cuerpo hallado en el arroyo.