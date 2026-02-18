Nacionales
18 de febrero de 2026 - 12:20

Hallan cuerpo en zona de la desaparición de Tobías

Militares colaboran en la búsqueda de Tobías Suárez, en el arroyo Tayuasapé de San Lorenzo. El niño lleva seis días desaparecido tras ser arrastrado por un fuerte raudal.
Militares trabajando en la búsqueda de Tobías Suárez, en el arroyo Tayuasapé de San Lorenzo. Brian Cáceres, ABC TV

Un cuerpo fue encontrado este miércoles en la zona de San Lorenzo donde el viernes pasado Tobías Ariel Suárez, de 12 años, fue arrastrado por un raudal. Así lo informó el Ministerio de Defensa, que aclaró que la identidad aún no fue confirmada.

Por ABC Color

El MDN informó que, en el marco de la búsqueda del niño Tobías, el personal militar que realiza la búsqueda halló un cuerpo en uno de los puntos de trabajo.

Aún no confirmaron si se trata o no del niño de 12 años que desapareció tras ser arrastrado por un raudal en San Lorenzo el viernes último, ya que la determinación de la identidad queda a cargo del Laboratorio Forense del Ministerio Público.

La zona donde realizan el trabajo de búsqueda es en el cauce del arroyo Tayuasapé.

NOTICIA EN DESARROLLO

