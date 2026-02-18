Hallan cuerpo en zona de la desaparición de Tobías

El MDN informó que, en el marco de la búsqueda del niño Tobías, el personal militar que realiza la búsqueda halló un cuerpo en uno de los puntos de trabajo.
Aún no confirmaron si se trata o no del niño de 12 años que desapareció tras ser arrastrado por un raudal en San Lorenzo el viernes último, ya que la determinación de la identidad queda a cargo del Laboratorio Forense del Ministerio Público.
La zona donde realizan el trabajo de búsqueda es en el cauce del arroyo Tayuasapé.
NOTICIA EN DESARROLLO
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy