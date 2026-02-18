Docentes escrachan a diputados sampedranos y continúan en alerta por reforma jubilatoria

Las manifestaciones se desarrollaron en Santa Rosa del Aguaray, Nueva Germania y distintos puntos del departamento de San Pedro, con pegatinas, volanteadas y publicaciones en redes sociales donde los docentes expresaron su rechazo a lo que consideran un retroceso en derechos jubilatorios.

El repudio apunta a los diputados Jorge Barresi, Leonardo Saiz y Carmen Giménez, quienes votaron a favor del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente en debate en el Senado.

La reforma de la Caja Fiscal plantea requisitos más estrictos para la jubilación docente, estableciendo una edad mínima de 57 años con 25 años de aporte, o 55 años con 30 años de contribuciones. El Gobierno argumenta que la medida apunta a la sostenibilidad financiera del sistema, mientras los gremios sostienen que afecta derechos adquiridos.

Los docentes anuncian que continuarán en estado de alerta y no descartan nuevas movilizaciones, a la espera de la decisión final del Congreso sobre la normativa.

