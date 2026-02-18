Comisión del Senado recibe a maestros para analizar la reforma de Caja Fiscal

El sector de los docentes, uno de los más fuertes en el marco de la discusión por la reforma de la Caja Fiscal y que amenaza incluso con la paralización de actividades escolares en este incipiente año, será recibido esta mañana desde las 9:00 por la comisión de Hacienda del Senado.

Es en el marco de las reuniones técnicas para analizar las modificaciones a la ley de reforma de la Caja Fiscal. Tras la presión de los profesores, la reunión será de carácter público y no reservada como en principio había propuesto el parlamentario Silvio Ovelar.

La Cámara de Diputados había otorgado media sanción al plan de ley, con 41 votos, luego de aprobar el dictamen de la Comisión de Hacienda. El texto aceptado establece para los sectores del magisterio nacional, de docentes universitarios y magistrados judiciales el requisito de 57 años de edad y 25 años de aporte como mínimo para acceder a la jubilación ordinaria, con tasas de sustitución de entre 70% y 85%.

Lea más: Caja Fiscal: Presidente respalda reforma para evitar impuestos más altos

Para jubilación extraordinaria se fija edad mínima de 55 años y 30 años de aporte, con tasa de sustitución del 70%.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El grupo de profesores, a través de Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), presentó varios pedidos en relación con la nueva normativa de jubilación pretendida, entre ellos la protección de derechos adquiridos, proponiendo un tiempo transitorio para aquellos docentes cercanos a cumplir los años de aporte necesarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Específicamente solicitan que se aplique la jurisprudencia de la ley del 2003, permitiendo que quienes tengan 20 años de antigüedad puedan optar por el régimen anterior o la nueva ley. Además, el sector insta a revisar el alza del aporte, que pasaría del 16% al 19%, y proponen un ajuste para que el esfuerzo no recaiga solo en trabajadores, sugiriendo un sacrificio conjunto donde el Estado aporte 6% y docentes 2% de aumento total.

Lea más: Cartismo busca sanción ficta de la reforma de la caja fiscal, asegura senadora

Por otro lado, representantes del gremio de funcionarios jubilados y activos del sector civil (Agremia JUBI) se reunieron ayer con legisladores de la comisión permanente del Congreso, en el marco del debate sobre el plan de reforma de la Caja.

El Dr. Jorge Ramírez, presidente de dicha organización, expresó que aunque el sector jubilado no se verá afectado directamente por los cambios en la edad o tiempo de aporte que regirán para los funcionarios activos, manifestó igualmente su preocupación por la sostenibilidad de sus pensiones y el uso de los recursos superavitarios.