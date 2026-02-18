Entre el dolor y la fe: el padre de Tobías clama que encuentren al niño y anuncia que ya no dará declaraciones

Este miércoles, en el inicio de la Cuaresma, Reinaldo Suárez, padre del niño Tobías, desaparecido en medio de la tormenta el pasado viernes, participó de la misa del inicio de Cuaresma en la Catedral de San Lorenzo. Pidió que Dios le dé fuerza y anunció que a partir de hoy se llama a silencio.

Llegó portando el casco rojo y las botas que utiliza en la búsqueda desde el sábado.

Suárez expresó que su única y urgente súplica es hallar el cuerpo de Tobías para poder darle una “cristiana sepultura”. Para él, este tiempo de Cuaresma inicia con un viacrucis personal que recorre las aguas y el lodo de San Lorenzo.

“Ya no puedo más, el dolor es tan inmenso y de ahora en más ya no voy a hablar, tengo un representante. Solo le pido a Dios que me dé fuerzas”, manifestó a NPY luego de la misa.

El llamado del clero: “trampas mortales”

Durante la homilía, el presbítero Vázquez dedicó un espacio solemne a la familia Suárez, pidiendo a la comunidad orar por la fortaleza del padre. Sin embargo, el mensaje del religioso no se limitó al consuelo espiritual, sino que incluyó una fuerte crítica hacia la gestión pública.

“Pedimos a las autoridades que tomen conciencia. Cuando inicien una obra, que la terminen a tiempo, porque de lo contrario se convierte en una trampa mortal”, sentenció el vicario.

Vázquez instó a los gobernantes a no ser indiferentes ante el bienestar de los menores, subrayando que “ellos repetirán la conducta de los que hoy son adultos”.

La búsqueda continúa

Tras la misa, el padre de Tobías partió nuevamente hacia la zona de búsqueda, que hoy inicia en el lugar donde se hallaron las prendas.