Fiscal no pudo confirmar si el cuerpo hallado es el de Tobías

Un cuerpo fue encontrado este miércoles en la zona del autódromo Víctor Rubén Dumot, ex-Aratirí, en el límite de San Lorenzo y Capiatá, en el marco de la búsqueda de Tobías Ariel Suárez, niño de 12 años que fue arrastrado por un raudal.

El fiscal Ever García indicó que la autopsia será clave para determinar si el mismo se trata o no de Tobías, ya que el mismo estaba en estado de descomposicón.

“Lo que pudimos observar en el sitio es que sí se trata de un cuerpo con la ropa puesta todavía, pero ya estaría en un estado de descomposición”, señaló García.

Ante la consulta si hay coincidencia física, comentó: “Coincidencia física es un poco complicado afirmar, por eso vamos a trasladarlo hasta la morgue, para que pueda ser mejor identificado”.

“Tiene una remera que podría coincidir, pero ya está bastante sucia, entonces es muy difícil. Vamos a aguardar lo que indique la autopsia, para determinar qué acciones se toman después de eso”, añadió.

Ante la consulta sobre qué manifestó el papá de Tobías, García mencionó que el papá manifestó que solía usar un anillo, pero no estaba seguro de si en ese momento tenía, pues se había levantado recién.

Por otra parte, el fiscal reiteró que de su parte está totalmente descartado que el padre sea imputado por el fallecimiento del niño de 12 años.