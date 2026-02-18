Operación Horse: confirman penas de 14 y 16 años por narcotráfico

La condena por narcotráfico dictada en un juicio oral y público en el proceso penal iniciado a partir de la Operación Horse, fue confrmada hoy por el Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, integrado por Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres.
El fallo ratificado es la sentencia definitiva N° 477, del 19 de setiembre de 2025, dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Federico Rojas e integrado por María Luz Martínez y Dina Marchuk.
En aquella oportunidad, el colegiado sentenció a Rodrigo Florencio Pedrozo Agüero, alias Kavaju o ingeniero y a Diego Armando Pedrozo Agüero, un ex auxiliar de la Fiscalía concepcionera, a 16 años de privación de libertad; a Gustavo Miguel Vera Sosa, ex chofer delMinisterio Público de Concepción, a 15 años de encierro y Walter Ricardo Duarte, fue sentenciado a 14 años de cárcel.
Lea más: Operación Horse: penas de 14 a 16 años de cárcel para responsables de 35 tn de marihuana
Condenados por narcotráfico
Los cuatro fueron declarados culpables por la comisión de tráfico internacional de sustancias (art. 26), tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 27), así como la asociación criminal (art. 42)y comercialización de drogas (art. 44).Mientras que para Gustavo Vera y Diego Pedrozo se añadió por su participación como funcionarios públicos (art. 39)de la Ley N° 1340/88y su modificatoriaLey N° 1.881.
