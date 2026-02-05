Humo en el aire: detectan 18 focos de calor en Villa Hayes y estas son las recomendaciones

El Instituto Forestal Nacional (Infona), informó hace instantes que detectaron 18 focos de calor. Se estima que el fuego activo afecta a una extensión de más de 170 hectáreas de pastizales, sabanas y palmares en Villa Hayes, Bajo Chaco.

La entidad indicó que no encontraron propiedades catastradas ni plan de uso de tierra en los sitios registrados.

Lea más: Envían militares y helicópteros para combatir incendio en zona de Villa Hayes

Esta situación, genera densa humareda afectando la calidad de aire en todo el Bajo Chaco, Asunción y áreas metropolitanas cercanas, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

“Esta situación ha provocado una alta concentración de contaminantes en el aire, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o cardiovasculares”, indicaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recomendaciones ante mala calidad del aire

El Mades emitió una alerta a la ciudadanía sobre el deterioro de la calidad del aire en Asunción y el Área Metropolitana, a causa de la quema de pastizales registrada en zonas aledañas a la capital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Nuevo incendio en el vertedero de Pilar vuelve a encender la alarma ambiental

Las recomendaciones para la población de estos sitios son:

Evitar realizar actividades al aire libre .

Limitar la circulación en las zonas afectadas.

Utilizar tapabocas para proteger las vías respiratorias.

Mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo.

Mantenerse adecuadamente hidratado .

Consultar de inmediato a un profesional de la salud ante la aparición de dificultad respiratoria, irritación ocular u otros síntomas.

Cruz Roja

La Cruz Roja paraguaya también emitió una serie de consejos a través de las redes sociales, para tomar precauciones ante el deterioro de la calidad del aire.

Lea más: Video: incendio en vertedero clandestino de la Costanera Sur volvió a reavivarse

A lo indicado por el Mades, aconsejan evitar exceso de bebidas con cafeína, alcohol o azúcar, como gaseosas. También, utilizar ropa ligera, evitar exponerse al sol de 10:00 a 17:00 y consumir comidas ligeras y muchas frutas.