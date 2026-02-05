Nacionales
05 de febrero de 2026 - 12:52

Humo en el aire: detectan 18 focos de calor en Villa Hayes y estas son las recomendaciones

Focos de incendio detectados en la zona de Villa Hayes.

El Instituto Forestal Nacional detectó 18 focos de calor en Villa Hayes, afectando a casi 200 hectáreas. La situación genera una densa humareda en el Bajo Chaco, Asunción y áreas metropolitanas. El Ministerio del Ambiente y la Cruz Roja emitieron una serie de recomendaciones ante la mala calidad del aire en estas zonas.

Por ABC Color

El Instituto Forestal Nacional (Infona), informó hace instantes que detectaron 18 focos de calor. Se estima que el fuego activo afecta a una extensión de más de 170 hectáreas de pastizales, sabanas y palmares en Villa Hayes, Bajo Chaco.

La entidad indicó que no encontraron propiedades catastradas ni plan de uso de tierra en los sitios registrados.

Esta situación, genera densa humareda afectando la calidad de aire en todo el Bajo Chaco, Asunción y áreas metropolitanas cercanas, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Otra imagen de los focos de incendio en la zona de Villa Hayes. (Radio Nacional)

“Esta situación ha provocado una alta concentración de contaminantes en el aire, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o cardiovasculares”, indicaron.

Recomendaciones ante mala calidad del aire

El Mades emitió una alerta a la ciudadanía sobre el deterioro de la calidad del aire en Asunción y el Área Metropolitana, a causa de la quema de pastizales registrada en zonas aledañas a la capital.

Las recomendaciones para la población de estos sitios son:

  • Evitar realizar actividades al aire libre.
  • Limitar la circulación en las zonas afectadas.
  • Utilizar tapabocas para proteger las vías respiratorias.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo.
  • Mantenerse adecuadamente hidratado.
  • Consultar de inmediato a un profesional de la salud ante la aparición de dificultad respiratoria, irritación ocular u otros síntomas.

Cruz Roja

La Cruz Roja paraguaya también emitió una serie de consejos a través de las redes sociales, para tomar precauciones ante el deterioro de la calidad del aire.

A lo indicado por el Mades, aconsejan evitar exceso de bebidas con cafeína, alcohol o azúcar, como gaseosas. También, utilizar ropa ligera, evitar exponerse al sol de 10:00 a 17:00 y consumir comidas ligeras y muchas frutas.