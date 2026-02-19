Cirugía con luz de celulares: esta es la explicación del director del Hospital de Capiatá

Durante el corte masivo de energía eléctrica que Paraguay registró ayer en horas de la tarde, médicos del Hospital Distrital de Capiatá que se encontraban en medio de una cirugía de cesárea a una mujer embarazada tuvieron que recurrir a la luz de sus teléfonos celulares para completar el procedimiento, ante problemas en la activación del generador de electricidad de contingencia del recinto.

Los médicos completaron la operación con éxito y tanto la mujer como la niña que nació durante el procedimiento se encuentran en buen estado de salud.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el doctor Osvaldo Franco, director del Hospital de Capiatá, explicó que el generador que alimenta a la zona del recinto en la que se realizó la operación funciona de manera normal, pero que la forma en intermitente en que la luz “iba y venía” impedía que el mismo termine de activarse.

Señaló que la operación de cesárea estaba “en pleno procedimiento” cuando comenzaron los “pestañeos” de la energía.

“Como el médico estaba en pleno procedimiento y la luz iba y venía, pidió que se ilumine y ante eso empezaron a iluminar los compañeros”, dijo el doctor Franco. “Fue un plan de contingencia medio instintivo”.

Insistió en que el generador estaba en funcionamiento, pero “tardó en activarse” por el pestañeo.

El médico enfatizó que tanto la paciente de la cirugía como su hija recién nacida se encuentran bien luego del procedimiento.

“La cesárea es un procedimiento complejo, pero relativamente rápido si no existen complicaciones. En dos o tres minutos se saca a la criatura, se limpia el útero y se cierra”, manifestó.

Corte masivo de energía

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que el apagón masivo que afectó ayer a gran parte del país, en uno de los días más calurosos de lo que va del año, se debió al desprendimiento de un cable de transmisión que une a la represa hidroeléctrica de Itaipú con la subestación de la ANDE en Yguazú, departamento de Alto Paraná.

El corte de energía repercutió en otros servicios básicos como el suministro de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).