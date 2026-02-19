Nacionales
19 de febrero de 2026 - 10:30

Familiares confirman identidad de paraguaya víctima de feminicidio en España y piden repatriación de su cuerpo

Los familiares de la paraguaya de 37 años víctima de feminicidio en Madrid, España, confirmaron la identidad de la mujer, que sería oriunda del distrito de Carlos Antonio López, en el departamento de Itapúa. Los mismos exigen justicia y ayuda para conseguir la repatriación del cuerpo de su familiar.

Por Sergio González

Claudelina Franco confirmó a los medios de prensa que su hermana Petronila Franco Britos (37) fue víctima de feminicidio ayer, en la ciudad de Madrid, en España. Detalló que otros familiares les avisaron. “Ella se fue a España para buscar un mejor futuro, y miren lo que le pasó”, lamentó.

La familia sería oriunda de la localidad Kilómetro 8 de Carlos Antonio López, del departamento de Itapúa. La joven vivía en España hace unos años y estaba con un hijo de 18 años, de nacionalidad paraguaya, y con una niña de 2 años que sería española.

El presunto autor contaba una orden de alejamiento por violencia. El mismo fue detenido, y sería su expareja, Carlos Pintos, paraguayo oriundo de Pilar. Según explicaron los familiares de la víctima, hace tres meses se dio un episodio de violencia hacia la mujer, que ella denunció.

No obstante, refieren que el hombre no dejaba de hostigarla y perseguirla, según la versión de la hermana de la fallecida. Claudelina manifestó que pedirán ayuda para gestionar la repatriación de los restos de su hermana, para que descanse en su tierra natal, indicó.

Lea más: Feminicidio: asesinan a una paraguaya en Madrid

El feminicidio

El supuesto autor del crimen se dirigió a una patrulla de la Policía Nacional en el barrio de Tetuán, este martes 18 de febrero y confesó que había matado a su expareja.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron a la mujer fallecida, tumbada en la cama y con signos de estrangulamiento. Aparentemente, la víctima llevaba varias horas muerta.

La mujer tenía dos hijos, que no eran de su expareja. La menor se encontraba en una guardería en el momento del asesinato.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.