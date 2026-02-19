Familiares confirman identidad de paraguaya víctima de feminicidio en España y piden repatriación de su cuerpo

Claudelina Franco confirmó a los medios de prensa que su hermana Petronila Franco Britos (37) fue víctima de feminicidio ayer, en la ciudad de Madrid, en España. Detalló que otros familiares les avisaron. “Ella se fue a España para buscar un mejor futuro, y miren lo que le pasó”, lamentó.

La familia sería oriunda de la localidad Kilómetro 8 de Carlos Antonio López, del departamento de Itapúa. La joven vivía en España hace unos años y estaba con un hijo de 18 años, de nacionalidad paraguaya, y con una niña de 2 años que sería española.

El presunto autor contaba una orden de alejamiento por violencia. El mismo fue detenido, y sería su expareja, Carlos Pintos, paraguayo oriundo de Pilar. Según explicaron los familiares de la víctima, hace tres meses se dio un episodio de violencia hacia la mujer, que ella denunció.

No obstante, refieren que el hombre no dejaba de hostigarla y perseguirla, según la versión de la hermana de la fallecida. Claudelina manifestó que pedirán ayuda para gestionar la repatriación de los restos de su hermana, para que descanse en su tierra natal, indicó.

El feminicidio

El supuesto autor del crimen se dirigió a una patrulla de la Policía Nacional en el barrio de Tetuán, este martes 18 de febrero y confesó que había matado a su expareja.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron a la mujer fallecida, tumbada en la cama y con signos de estrangulamiento. Aparentemente, la víctima llevaba varias horas muerta.

La mujer tenía dos hijos, que no eran de su expareja. La menor se encontraba en una guardería en el momento del asesinato.