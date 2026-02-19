Fiscalía alerta sobre este nuevo método de estafa para no ser víctima

El Ministerio Público indicó que personas inescrupulosas están enviando mensajes falsos vía WhatsApp haciéndose pasar por representantes de diversas Unidades Fiscales con el objetivo de estafar o confundir a los ciudadanos.

Los estafadores utilizan técnicas de suplantación de identidad que incluyen el uso del logo oficial de la entidad para dar una apariencia de legitimidad a los mensajes.

Ante esta situación, las autoridades buscan frenar la propagación de estas prácticas fraudulentas que ponen en riesgo la seguridad de la información de los usuarios.

Desde el Ministerio Público fueron categóricos al señalar que no realizan notificaciones oficiales, citaciones formales ni requerimientos legales a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: tiktoker expone la falta de educación vial al intentar cruzar el paso peatonal

Finalmente, la institución recordó que mantenerse alerta y verificar la fuente de cualquier comunicación legal es fundamental para prevenir ser víctima de estos delincuentes que se amparan en el anonimato digital.