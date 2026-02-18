Gran apagón: la línea de 500 kV ya fue restablecida, dice ANDE

La línea de transmisión de 500 kV ya fue energizada aproximadamente a las 16:20 de hoy, según un comunicado publicado por la ANDE. La misma sale de la Itaipú Binacional y llega hasta Villa Hayes.

Tras esto, se inició la normalización de la distribución de energía eléctrica en Asunción y en el área metropolitana.

Los técnicos continúan con los trabajos correspondientes para reponer el servicio a nivel nacional y anunciaron que estarían ampliando con más información en el transcurso del día.

Lea más: Viceministerio impulsa la creación de un ente regulador del sector energético

Corte de la ANDE

Un apagón a nivel nacional de la ANDE se registró poco después de las 15:00 de este miércoles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se reportaron cortes de luz en varios departamentos, lo que indica que el corte de energía abarca a gran parte del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ANDE informó que aproximadamente a las 15:20 de hoy quedaron fuera de servicio las líneas de transmisión de 220 kV y 500 kV que salen de la Itaipú Binacional y que alimentan el sistema interconectado nacional, quedando fuera de servicio gran parte del territorio nacional, principalmente el área de Asunción y área metropolitana, Sistema Norte y Este del país.

Esto generó críticas contra el gobierno de Santiago Peña, presidente de la República, debido al colapso del sistema de distribución de energía eléctrica, cuando el mandatario firmó acuerdos y resoluciones que benefician a empresas de data center, inteligencia artificial y criptomonedas con reducción en el costo de consumo de energía eléctrica, siendo insuficiente el abastecimiento para la población común.

Además, los cortes se dieron en medio de un intenso calor que sofoca al país entero.