Ola de calor: temperaturas de 40°C elevan riesgo de infartos y ACV, advierten

Las temperaturas en el territorio nacional no dan tregua. Con temperaturas que superan los 40°C, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS) han emitido alertas para extremar cuidados ante el calor extremo, enfocándose en los grupos más vulnerables: niños, adultos mayores y pacientes con afecciones crónicas.

Desde el Ministerio de Salud hacen hincapié en la prevención diaria para evitar descompensaciones, golpes de calor y cuadros graves de deshidratación. La recomendación principal es beber agua de forma constante, sin esperar a sentir sed, ya que la falta de líquido puede elevar los niveles de azúcar en sangre en personas diabéticas y desequilibrar la presión arterial.

Medidas de protección externa

Para mitigar el impacto de los rayos UV, se insta a la población a:

Evitar el sol en horarios pico: De 10:00 a 17:00 , cuando la radiación es más agresiva.

Vestimenta adecuada: Utilizar ropa ligera, de colores claros y corte holgado que permita la transpiración.

Accesorios: No olvidar el uso de sombreros, lentes con protección UV y protector solar, incluso en días nublados.

Entornos seguros: Evitar permanecer en lugares cerrados sin ventilación y nunca dejar a niños o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Salud Pública recuerda que en las instituciones educativas y deportivas, es obligatorio contar con bebederos funcionando y respetar los horarios de actividad física, que debe ser antes de las 10:00 o después de las 17:00. Para los adultos mayores de 60 años, se recomienda permanecer en ambientes con aire acondicionado y estar siempre acompañados, ya que su capacidad de reaccionar a cambios térmicos es menor.

Alerta del IPS: el impacto en el corazón

El doctor Eduardo Caballero, jefe de Cardiología del Hospital Central del IPS, advirtió que el país atraviesa jornadas críticas que disparan las consultas por crisis hipertensivas, infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV).

“El calor hace que el cuerpo se deshidrate y esa deshidratación hace que la sangre sea mucho más espesa. Ese espesamiento, en un corazón con lesión previa, es suficiente para crear un infarto”, explicó el especialista.

El mito del tereré y la hidratación

Desde el IPS aclaran que, si bien el tereré es parte de nuestra cultura, no reemplaza al agua pura. Se recomienda ingerir entre 3 y 4 litros de agua libre por día. Además, advierten sobre el uso excesivo de “remedios yuyos” con efectos diuréticos que podrían empeorar la deshidratación.

En cuanto a la alimentación, se sugiere optar por platos livianos, reducir las porciones y aumentar el consumo de ensaladas para evitar que el corazón realice un esfuerzo excesivo durante la digestión.

Operativo Verano en parques

Ante la alta concurrencia de ciudadanos en los parques Ñu Guazú y Guasú Metropolitano (más de 8.000 personas al día), el Ministerio de Salud mantiene un despliegue sanitario activo hasta finales de marzo.

Desde el inicio del operativo el 5 de febrero hasta la fecha, se han registrado 164 atenciones médicas. En el Parque Ñu Guazú se realizaron 115 asistencias, mientras que en el Parque Guasú se contabilizaron 47 atenciones. Los principales motivos de consulta incluyen el control de presión arterial, dolores musculares, cefaleas y controles de glucemia.

Este plan incluye siete puestos fijos de atención y ambulancias de soporte vital básico que operan diariamente de 06:00 a 20:00, asegurando una respuesta inmediata ante cualquier emergencia durante esta ola de calor extremo.