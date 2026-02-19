Huelga general argentina repercute en Paraguay y se suspenden vuelos

Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) confirmó que tres aerolíneas ya confirmaron la cancelación de sus vuelos: JetSmart, Aerolíneas Argentinas y Fly Bondi.

Resaltó además que Paranair también estaría cancelando sus vuelos hasta Jujuy en las próximas horas. “Calculamos aproximadamente 1.000 pasajeros afectados, serian cuatro vuelos en total”, precisó en ABC Cardinal.

En ese sentido, pidió a los pasajeros que se pongan en contacto con sus compañías aéreas o sus agencias de viajes, para gestionar la reprogramación o compensación.

Agregó que por el momento ninguna aerolínea extranjera informó de un posible aterrizaje de emergencia en Paraguay ante la huelga en Argentina. Señaló que debido a la anticipación de la medida de protesta las empresas directamente habrían optado por no partir, considerando los problemas logísticos y sobrecostos que implica un desvío.

Por otra parte, el director de Aeropuertos confirmó que el humo en el ambiente también está llegando al aeropuerto pero aseguró que no afectando la visibilidad.

Huelga en Argentina por 24 horas

Las aerolíneas que operan en Argentina anunciaron la cancelación de decenas de vuelos por la huelga general que se realizará este jueves en el país en protesta contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

La huelga general por 24 horas incluye a la mayor central obrera argentina y se realizará cuando el proyecto de reforma laboral sea debatido en la Cámara de Diputados.