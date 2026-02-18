Video: principio de incendio en Hospital Central del IPS tras apagón genera alarma

En la tarde de este miércoles, poco después de que se restableciera el servicio eléctrico tras el masivo apagón que afectó a gran parte del país, se registró un principio de incendio en el subsuelo del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

La alerta se activó cuando una fuerte humareda comenzó a emanar del sector donde se encuentran alojados los equipamientos informáticos y de comunicación esenciales para el funcionamiento del sistema hospitalario.

Respuesta inmediata

Desde la Dirección de Comunicación del IPS aseguraron que mediante la rápida intervención del personal de seguridad contra incendios del hospital, la situación fue controlada antes de que las llamas se propagaran. Aseguran que no se reportaron heridos ni daños estructurales de gravedad, aunque el humo generó momentos de tensión entre el personal presente en el área.

“El hecho ya está bajo control. Nuestro equipo técnico se encuentra en plena revisión del área para verificar el origen exacto del siniestro”, informaron desde el IPS.

Medidas de emergencia y sistema de contingencia

Como medida de seguridad preventiva, las autoridades del hospital decidieron suspender el suministro eléctrico en el sector afectado. Esta acción dejó temporalmente fuera de servicio los sistemas de comunicación interna del nosocomio.

Para garantizar que la salud de los asegurados no se viera comprometida, el hospital activó de inmediato los siguientes protocolos:

Paso al sistema de contingencia: La atención de pacientes se realiza de forma manual o mediante procesos alternativos.

Revisión técnica: Especialistas evalúan si el retorno brusco de la energía eléctrica tras el apagón nacional fue el detonante del sobrecalentamiento en los equipos.

Resguardo del área: El acceso al subsuelo permanece restringido mientras duran las labores de peritaje.

Hasta el cierre de esta nota, los bomberos seguían trabajando en las áreas afectadas.