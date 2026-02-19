Incendio forestal en isla San Francisco: bomberos y militares trabajan para sofocar el fuego

A unos 150 metros del puente Remanso, en el río Paraguay se encuentra la isla San Francisco, donde esta mañana se reporta un incendio forestal.

Desde el Ministerio de Defensa Nacional indican que el personal combatiente embarca en el Puente Remanso en lanchas y de ahí se trasladan a la zona del incendio.

Controlan incendio

El incendio habría iniciado alrededor de las 05:00 de esta mañana y fue controlado poco después de las 08:30.

El Gral. Gustavo Arza manifiesta que existe la presunción de que se trataría de un incendio provocado por personas que habrían estado en el lugar pescando.

