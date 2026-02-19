Invitan a celebrar y compartir el Día del Inmigrante Italiano en Paraguay

El jueves 26 de febrero, desde las 19:00 se conmemorará el “Día del Inmigrante Italiano en Paraguay”, en la Plaza Italia, con actos culturales, degustación del arte culinario, música, juegos, charlas y mucho más.
Esta fecha fue elegida en conmemoración de la firma del Convenio de Doble Nacionalidad, que realizaron los cancilleres de Paraguay e Italia en el 2019, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.
El evento iniciará con la banda de músicos del Colegio Dante Alighieri, entonando los himnos de Paraguay e Italia, las palabras de bienvenida del presidente del Comitato degli italiani all`Estero (COM.IT.ES. Paraguay) y del embajador de la República de Italia en Paraguay, para luego hacer la entrega floral en conjunto con los presidentes de las asociaciones e instituciones italianas locales.
El evento es organizado por el COM.IT.ES. Paraguay y el Circolo Deportivo y Cultural Italo Paraguayo, con el apoyo de la Embajada Italiana en Paraguay, la Sociedad Dante Alighieri, la Municipalidad de Asunción y su Departamento de Cultura y Turismo.
Historia del Día del Inmigrante Italiano en Paraguay
Este día se recuerda a los antepasados italianos que migraron al Paraguay, o como lo indican desde la organización, a quienes dejaron su hogar “per fare l’America (para venir a América)” y a sus descendientes, quienes contribuyeron con el Paraguay en las más diversas áreas.
Algunas de estas contribuciones se aprecian en el ámbito del arte, con Pablo Alborno Alfaro y Ricardo Migliorisi; arquitectura, con Alejandro Ravizza, José Brasanelli, José Pelossi, Rafael Buongermini, entre muchos otros; medicina, con los doctores Luis Enrique Migone, Pedro Ciancio, Francisco Morra y Domingo Scavone; industrialización, con Lasca, Metalúrgica Pelliccetti, Scavone Hermanos, La Industrial Maderil.
También en sectores como el empresarial, con Rochester, Sallustro y Compañía, La Perseverancia, Italy´s Wine, Casa Módiga; agricultura, con Luis Patri, Familia Ghiringhelli, Andrés Barbero; gastronomía, con Il Mangiare, Tarantella, Quattro Mori, Delicias Italianas, Vertua, 4d; historiadores de la talla de Virgilio Martini y Eduardo Ammatuna, aunque destacan que citarlos a todos sería imposible.
Agregan que algunos de ellos influyeron directamente en la historia del Paraguay, sobresaliendo Sebastián Gaboto, Sebastiano Bullo, Ignacio A. Pane, Silvio Pettirossi, mientras que otros fundaron pueblos y villas, como Maciel, Colonia Trinacria, Colonia Nueva Italia y Villa Morra; e incluso merecen ser resaltados la Casa de Retiro Marianella, el antropólogo, Padre José Zanardini y la Fundación San Rafael del Padre Aldo Trento.
Día del migrante italiano en Paraguay
Recuerdan a quienes apoyaron actividades deportivas, como la que tuvieron con el Club Libertad y las Bochas del Circolo, así también a organizaciones de ayuda a la comunidad, entre ellas las Sociedades Dante Alighieri, Regina Margherita di Savoia y la de Mutuo Socorro.
Resaltan que hablar de la influencia italiana en Paraguay no es solo recordar a los ancestros, sino también honrar a su gastronomía: la pasta y la pizza, tan presentes en la dieta nacional; y por supuesto, las fuertes costumbres comunes como los almuerzos en familia y la “mamma”; admirar a la moda y al diseño italiano, sintiendo un poco de nostalgia y orgullo en cada oportunidad.
La migración italiana a nuestro país se dio sobre todo desde 1870 y se cree que 150.000 paraguayos tienen origen italiano directo, aunque indirectamente podría ser 600.000 o mucho más. Según el profesor Fernando Constantini los descendientes podrían llegar al 40% de la población, si es que se tiene en cuenta algún tipo de ascendencia por matrimonio o sangre.